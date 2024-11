Ginerele lui Gheorghe Mustaţă, liderul galeriei de la FCSB, ar fi implicat în operaţiunea "Ghost Guns!" Prima reacţie - Antena Sport

Gheorghe Mustaţă, liderul galeriei FCSB, şi trapperul Andrei Mihalache (MGK 666), precum şi membri ai mai multor clanuri interlope ar fi vizaţi de percheziţiile efectuate, luni, de procurorii DIICOT Ploieşti şi poliţişti în cadrul Operaţiunii „Ghost Guns”, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit acestora, ancheta ar viza membri ai clanurilor Giuleştenii- liderul Costel al lui Tincă, Gemenii, Sportivii – Gheorghe Mustaţă şi Robert Nica, ai clanurilor Ştoacă, Litraşu, Sadoveanu, Argintaru şi Austrianu.

Update 10:40: Gheorghe Mustaţă, liderul galeriei de la FCSB, a avut o primă reacţie după informaţiile apărute în spaţiul public. Acesta a negat cu vehemenţă orice asociere cu privire la acest dosar şi a spus că au fost percheziţii la ginerele său.

„E denigrarea mea, arunci cu noroi și pietre. Că fac parte din nu știu ce mafie…să fii conștient de lucrurile acestea. Nu vii să-mi denigrezi să-mi vadă copiii, familia. Eu am venit la 4 de dimineață de la Craiova. A avut loc o percheziție la ginerele meu, nu are nicio legătură cu această brigadă, cu acest dosar. Ginerele meu e dezvoltator, nu are legătură cu nimic, Gheorghe Florian…după se scrie în presă că am fost arestat.

Voi da în judecată, nu mă interesează. Eu sunt acasă, dacă aveam treabă și mi se făcea o percheziție mie…am spus-o și repet, la ginerele meu a avut loc. E ziua nepoatei mele, m-a sunat fata să mă duc cu soția acolo să iau nepoțica de acolo. Ei au venit la 6 dimineața la curte.