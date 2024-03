Instanţa a decis în războiul pe care Claudiu Răducanu l-a dus la tribunal cu fiul său! Cine a avut câştig de cauză - Antena Sport

„După 15 ani am revenit în Ghencea, mă bucur că am câștigat. Scorul este corect, meritat, iar anul acest Steaua (n.r: FCSB) va câștiga campionatul. Nu am recunoscut Ghencea, înainte arăta altfel. E unic în România stadionul. Bravo lor, merita în Ghencea echipa lui Gigi Becali, Steaua București (n.r: FCSB).

Steaua adevărată este echipa lui Gigi Becali. Am crescut aici, știu foarte multe. Generalii au semnat cu Becali. Asta este Steaua. Știu foarte bine, că acolo, unde era Tribuna 2, toți generalii au semnat cu Gigi Becali. Talpan e băgat la înaintare. Prea vorbește mult. Eu spun că Steaua e echipa lui Gigi Becali.

Steaua (n.r.: FCSB) ia campionatul anul ăsta, joacă foarte bine. Olaru și Octavian Popescu au jucat foarte bine. Echipa a alergat cum nu a mai făcut-o în alte meciuri”, a declarat Claudiu Răducanu la finalul partidei.

Claudiu Răducanu era numit „superstar” de Gigi Becali în perioada în care evolua pentru echipa patronată de milionarul din Pipera. După plecarea de la echipa lui Gigi Becali, Răducanu a jucat la Espanyol Barcelona şi, ulterior, la Arminia Bielefeld. Răducanu are şi două prezenţe în tricoul naţionalei României.