"M-am săturat să cumpăr arme din buget". Ion Ţiriac, furios pe politicieni. Cel mai dur mesaj al magnatului - Antena Sport

Ion Ţiriac lansează un nou mesaj dur către politicieni. Unul dintre cei mai bogaţi români le-a transmis decidenţilor politici să nu îl mai încurce atunci când vrea să construiască infrastructură pentru copiii care vor să se apuce de sport. Mai mult, le-a transmis acestora că nu le cere niciun ban. Vrea doar ca aprobările pe care le cere să fie eliberate cât mai repede.

Mai mult, Ion Ţiriac le transmite şi primarilor un mesaj extrem de direct. Spune că săli de sport pentru copii se pot face la fiecare şcoală sau grădiniţă.

Ion Ţiriac, extrem de dur la adresa politicienilor

Ion Ţiriac a fost prezent la o sală de gimnastică unde predă fosta mare sportivă, Diana Bulimar. Nu a ratat ocazia de a-i ataca pe politicienii care vor să redirecţioneze un procent important din buget în apărare. Spune că aceşti bani se pierd în loc să fie redirecţionaţi către sport. “La orice şcoală şi grădiniţă, la oricare se poate face ca aici. M-am săturat să bag din bugetul statului să cumpăr arme sau să cumpăr altceva. În România am de unde să le dau la copii. Să ne gândim şi la copii să le dăm. Ne gândim la pensii, dar să ne gândim aici.

Ce a făcut aici eu îi mulţumesc. Piscina olimpică este pe terminate. Ce am promis, se face. Aştept şi eu Guvernul să găsesc un Guvern care se preocupă de copii sau sport. E nevoie să nu-ţi pună beţe în roate. Eu nu am nevoie de bani, am nevoie de sprijin. E foarte greu şi la un moment dat te saturi. Îmi pare rău că nu e sala lui Nadia gata. Atâtea probleme birocratice sunt că nu mai poţi să te descurci”, a tunat Ţiriac.

Unul dintre cei mai bogaţi români recunoaşte că s-a emoţionat când a văzut ce s-a întâmplat la această sală de sport. “Nu ştiu să plâng, nu am plâns niciodată în viaţa mea. E nemaipomenit să vezi aşa ceva. Mi-a făcut bucuria pentru următoarele 6 luni”, a spus fostul mare jucător de tenis.