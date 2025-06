"Am vrut să nu mai trăiesc, îmi negociam viaţa!" Mihai Stoica, dezvăluiri tulburătoare - Antena Sport

Mihai Stoica a dezvăluit prin ce perioadă cruntă a trecut după ce a aflat că fiica sa, Teodora, suferă de cancer. Pe 16 decembrie 2019 a fost ziua cea mai grea, când a fost confirmat faptul că avea metastaze.

Oficialul de la FCSB susţine că doar un miracol a făcut ca Teodora, ajunsă la 29 de ani, să scape de teribila boală. În acea perioadă, Meme a vrut “să nu mai trăiască”. Părintele Protosinghel Arsenie Irimiea, din Dârvari, l-a convins să lupte în continuare. Acum, cei doi sunt “cei mai fericiţi oameni din lume”.

Mihai Stoica, dezvăluiri tulburătoare din perioada în care Teodora lupta contra unei boli teribile

“Cea mai grea seară a fost cea în care am avut confirmarea că avea metastaze, mai grea decât diagnosticul. 16 decembrie 2019 a fost o zi cumplită. Nu doresc nimănui să traverseze perioade d-astea. Totul s-a întors la 180 de grade. Totul s-a transformat, pentru că suntem oameni noi, oameni mult mai fericiţi, oameni care ştiu să aprecieze absolut orice. Simplul fapt că te trezeşti este un motiv pentru care să îi mulţumeşti lui Dumnezeu. Eu am ajuns dintr-un hater şi un om care obişnuia să îi ia peste picior pe cei credincioşi, pe practicanţi, într-un practicant. Nu îmi vine să cred.

(n.r. – Crezi că în vindecarea Teodorei a fost şi miracol? Nu cred, sunt sigur! Asta au confirmat medici care au văzut tomografiile făcute la interval de 6 luni şi au spus `nu se poate să fie acelaşi plămân!` Bradul ăla împodobit şi cu multe circuite electrice, le scoţi toate şi îl laşi gol. Aşa a fost, plâmânii ăia care se vedeau portocalii, erau curaţi după 6 luni. Dumnezeu a vrut să ne întoarcă.

Duhovnicul mi-a spus în zilele în care eram căzut şi, am mai spus-o, cumva mi-e greu să trec fără să repet asta, îmi negociam viaţa, voiam să nu mai trăiesc, pentru că mi se părea mult prea grea încercarea pentru mine, în clipele alea l-am cunoscut şi mi-a luat o greutate de pe umeri. Am ajuns cu Gigi la schit, am stat la prima slujbă în Bucureşti, fusesem pe Sfântul Munte.