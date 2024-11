Marian Aioani, mesaj emoţionant primit de la soţie în ziua în care a împlinit 25 de ani: "Cel mai puternic şi bun!" - Antena Sport

Aioani şi-a pierdut postul de titular la Rapid după venirea lui Benjamin Siegrist. Elveţianul în vârstă de 32 de ani a avut evoluţii remarcabile în această ediţie a Ligii 1.

Marius Şumudică, dezvăluiri incredibile: „Mi-aş dori să iau somnifere până se termină campionatul”

Şumudică nu a fost convins de prestația elevilor săi din meciul cu Hermannstadt, câştigat cu 1-0. Acesta a dezvăluit că jucătorii alb-vișinii nu s-au antrenat corespunzător înaintea partidei contra sibienilor.

“Mi-aș dori să iau la somnifere până se termină campionatul și să bat numai cu 1-0. A fost un meci greu în care ei nu aveau nimic de pierdut. Erau într-o situație disperată. În schimb, la noi se simte presiunea de la meci la meci.

Și eu am pus o presiune pe jucători. Săptămâna asta am făcut niște antrenamente penibile, adică nu mi-au plăcut deloc cum s-au antrenat. Presimțeam că nu vom arăta bine. Eu am atras atenția de la încălzirea pe care am văzut-o înainte de meci.

Ei mâncau pământul la încălzire, noi eram așa ‘La dolce vita’. Chiar înainte de joc am avut o răbufnire și le-am zis că dacă vom continua așa nu vom câștiga. Arătam ca în ultimele zile.

Chiar am oprit un antrenament și am vrut să îi trimit la cabină. I-am întrebat: ‘Vă place ce faceți în momentul de față? Vă place cum vă antrenați?’. M-am abținut să îi trimit la cabine, totuși”, a declarat Marius Șumudică, pentru fanatik.ro.