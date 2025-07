Carlos Alcaraz, calificare fără emoţii în turul trei de la Wimbledon. Îşi continuă parcursul spre al treilea titlu la Londra - Antena Sport

Întrebat şi dacă are de gând să rezolve aceste probleme cu care se confruntă şi dacă are de gând să apeleze chiar şi la un psiholog, germanul a spus: “Poate că da, e posibil, pentru prima oară în viaţa mea am nevoie. Am trecut prin multe momente dificile în viaţa personală şi profesională, dar nu m-am simţit niciodată atât de gol ca acum”, a mai spus Alexander Zverev.