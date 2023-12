Mesajul superb al lui David Popovici pentru români, de Ziua Naţională! Postarea dublului campion mondial a devenit virală - Antena Sport

Campionatul European de înot în bazin scurt (25 m) pentru seniori, de la Otopeni este cea mai importantă competiție de înot a anului din Europa. Evenimentul este organizat de către Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, în colaborare cu European Aquatics, și va avea loc în perioada 5-10 decembrie 2023 în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni.

David Popovici, discurs de campion, înainte de Campionatele Europene de înot în bazin scurt

David Popovici a oferit încă un discurs de mare campion înainte de Campionatele Europene de înot în bazin scurt, ce vor avea loc în perioada 5-10 decembrie, live în AntenaPLAY.

Popovici a anunţat cum a reacţionat după rezultatele dezamăgitoare de la Campionatele Mondiale de la Fukuoka, acolo unde a terminat pe 6 la 100 de metri liber şi pe 4, la 200 de metri liber.

„După cum văd eu lucrurile, există două variante: să fii supărat şi nervos că nu ai câştigat, sau să încerci să afli de ce nu ai câştigat. Am fost atât de motivat încât am vrut să revin la antenamente a doua zi, dar antrenorul meu mi-a interzis să merg la piscină, aşa că am luat o vacanţă.

Am petrecut atât de mult timp călătorind că nu am avut ocazia să apreciez frumuseţea ţării mele, cu munţii şi oamenii, astfel că am ales să stau în România.

Am înotat în lacuri şi râuri, deci nu am avut o pauză de apă şi acum mă simt bine. A fost un an ocupat, cu suişuri şi coborâşuri, dar sunt foarte motivat. Prefer să fiu un atlet care învaţă ceva din eşecuri şi să fiu un atlet complet”, a spus Popovici, citat de len.eu.