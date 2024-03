OFICIAL | Marius Constantin, dat afară de la Ceahlăul după numai patru meciuri: "A plecat deja acasă!" - Antena Sport

Marius Constantin, conferinţă de presă fabuloasă

Luna trecută, Marius Constantin a avut parte de o conferinţă de presă fabuloasă. A făcut show la prezentarea oficială.

Marius Constantin a glumit, la conferinţa de presă, că ar fi bună şi o regulă de „over 35” (n.r.: 35 de ani).

”Dacă mă întrebați pe mine, ar mai trebui o regulă și cu un over 35”, a spus Marius Constantin la conferinţa de presă.

”Mi-am dorit să mai joc, am mai lucrat cu domnul Pustai în trecut și am avut o colaborare foarte bună. Nu am nimic de demonstrat, am venit să ajut. Nu am semnat când am venit, pentru că oamenii trebuiau să se convingă că mai pot fizic, pentru că de fotbal nu se poate pune problema. Sunt aici de aproape o lună și din ce am văzut putem să ne batem la play-off.

Avem un obiectiv de îndeplinit, avem un grup bun, cu dorință de afirmare. Perioada de pregătire a fost bună, în jocuri am arătat bine, sper să confirmăm și în jocurile oficiale.

Fiecare joc în parte este important, trebuie să fim concentrați și să tratăm toate meciurile la fel, indiferent de adversar și dacă joci acasă sau în deplasare”, a mai spus Marius Constantin.

„Perla Banatului” l-a menţinut în formă pe Marius Constantin

„Perla Banatului” este cea care l-a menţinut în formă pe Marius Constantin. Fostul internaţional român nu a renunţat la fotbal şi a revenit pe teren la 39 de ani. Ultima dată jucase pentru FC Argeş, echipă cu care a retrogradat în Liga 2.