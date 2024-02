Marius Constantin, conferinţă de presă fabuloasă! Gluma pe care a făcut-o, după ce a semnat în Liga a 2-a, la 39 de ani - Antena Sport

Reclamă

”Mi-am dorit să mai joc, am mai lucrat cu domnul Pustai în trecut și am avut o colaborare foarte bună. Nu am nimic de demonstrat, am venit să ajut. Nu am semnat când am venit, pentru că oamenii trebuiau să se convingă că mai pot fizic, pentru că de fotbal nu se poate pune problema. Sunt aici de aproape o lună și din ce am văzut putem să ne batem la play-off.

Avem un obiectiv de îndeplinit, avem un grup bun, cu dorință de afirmare. Perioada de pregătire a fost bună, în jocuri am arătat bine, sper să confirmăm și în jocurile oficiale.

Fiecare joc în parte este important, trebuie să fim concentrați și să tratăm toate meciurile la fel, indiferent de adversar și dacă joci acasă sau în deplasare”, a mai spus Marius Constantin.

Cristi Pustai: „L-am convins să vină și am câștigat în favoarea CFR-ului”

Cristi Pustai a vorbit, la conferinţa de presă, despre momentul în care l-a convins pe Marius Constantin să refuze CFR Cluj. S-a întâmplat atunci când fostul fundaş al Rapidului o părăsea pe Viitorul, pentru a merge la Gaz Metan.

”Am reușit cumva să-l conving pe Marius Constantin să vină. Noi am lucrat și la Târgu Mureș, și la Gaz Metan. L-am convins să vină și am câștigat în favoarea CFR-ului, pentru mine a însemnat mult”, a declarat Cristi Pustai.

"Sunt mulțumit că am încheiat această perioadă fără accidentări grave și că am adus în lot câțiva jucători care prin valoarea lor sper să îmbunătățească lotul. Îl așteptăm și pe Benga, pentru că am convenit că e bine să avem trei jucători underi pe partea de atac și trei pe partea de apărare. Pentru atac îi avem pe Matei, Savu și Anton, iar la apărare pe Benga, Bacalu și Oltean", a mai spus Cristi Pustai. Marius Constantin a jucat ultima oară la FC Argeş Marius Constantin era liber de contract din vara anului trecut, atunci când s-a despărţit de FC Argeş. În cariera sa, Marius Constantin a evoluat la echipe precum Rapid, Universitatea Craiova, Gaz Metan Mediaș, FC Viitorul, ASA Târgu Mureș, JS Suning, FC Brașov şi FC Argeş. Cu giuleştenii a câştigat două Cupe ale României (2006, 2007) şi o Supercupă a României (2007). A cucerit Cupa României şi cu Universitatea Craiova, în 2021. Marius Şumudică a fost în conflict cu Marius Constantin În cariera sa, Marius Constantin a fost protagonistul mai multor momente controversată. La un moment dat, a avut şi un conflict cu Marius Şumudică. „Marius Constantin este un jucător care bea vin la 7 dimineaţa din minibar, e un jucător care are permisul suspendat din cauza alcoolului. La el în cameră e atâta fum de ţigară încât bicicleta stă dreaptă, fără cric. E un jucător care bea 5 sticle de bere şi fumează un pachet de ţigări când se duce la testul antidoping. Nu salută niciodată galeria. E un jucător care aruncă cutia de bere când parchează maşina, înainte de antrenament. Mestecă 5 lame de gumă ca să nu miroasă la antrenament. Eu nu am venit niciodată beat la antrenamente, pentru că îmi respect echipa", spunea Şumudică după ce a avut un conflict, în 2011, cu Marius Constantin.

