Momentul în care Cristian Chiriţă a cerut-o de soţie pe Larisa Iordache! Fosta gimnastă a păşit în locaţia de vis legată la ochi! - Antena Sport

Larisa Iordache a anunţat ieri că se mărită cu Cristian Chiriţă, care e nimeni altul decât fostul iubit al lui Bernadette Szocs. Larisa Iordache a publicat, totodată, ieri, pe contul de Instagram mai multe imagini cu momentul cererii în căsătorie. Cristian Chiriţă s-a pregătit perfect pentru eveniment, creând o atmosferă de vis şi venind cu un buchet uriaş de trandafiri pentru iubita lui.

„01.01.2024. Pagina 1 din 366 a început cu un sincer DA. Te iubesc, Cristian Chiriţă”, a scris Larisa Iordache.

Cu două luni în urmă, fosta gimnastă vorbea despre sufletul ei pereche. Larisa Iordache şi Cristian Chiriţă formează un cuplu de un an.

Larisa Iordache s-a declarat impresionată de cât de natural este Cristian Chiriţă. Fosta gimnastă a dezvăluit că acest aspect este foarte important pentru ea, şi a mărturisit că simte o conexiune aparte cu partenerul ei, despre care susţine că este sufletul ei pereche.



„M-a şocat felul lui de a fi, e natural" „Ce m-a șocat? Wow. Felul lui de a fi. Pentru că este natural. Nu am găsit niciodată vreo întrebare, în urma faptelor lui. Este natural în tot ce face și în tot ce spune. Mi se pare foarte frumos acest lucru, pentru că, consider că doar așa poți să ai o conexiunea reală, că sinceritatea ne ajută să fim reali. Și cred că contează foarte mult acest lucru. Nu știu asta. Așa pare. Cred că este. Suntem asemănători sufletește, cât și emoțional. Dar asta se vede și din acțiunile noastre pe care le facem unul față de altul și față de oamenii dragi nouă. Cred că ar putea fi… Eu niciodată nu am dat vreun pronostic, să spun așa, din niciun punct de vedere. Dar cred că, din punctul acesta de vedere al partenerului meu, al lui Cristian, da, poate fi sufletul meu pereche", spunea Larisa, citată de viva.ro. Larisa Iordache recunoştea în vară că abia aştepta să fie cerută în căsătorie! Larisa Iordache recunoştea în vară că abia aştepta să fie cerută în căsătorie de iubitul ei, Cristian Chiriță. Fosta mare gimnastă a României a făcut acest anunţ la numai patru luni distanţă după ce s-a afişat pentru prima dată cu campion național la tenis de masă. În vârstă de 27 de ani, Larisa şi-a găsit fericirea în braţele fostul iubit al lui Bernadette Szocs. Medaliata cu bronz de la Jocurile Olimpice de la Londra (2012) dezvăluia la scurt timp după ce şi-a făcut publică relaţia cu jucătorul de tenis de masă că era pregătită să facă pasul cel mare şi să fie dusă la altar de Chiriţă. "Nu sunt cerută în căsătorie. El se gândește la chestia asta… Așa a părut, dar nu e adevărat. Lucrurile sunt grăbite de unii, dar încă nu s-a întâmplat momentul ăsta. Niciodată nu am fost cerută în căsătorie, până acum. Cred că acel moment e unic pentru o femeie. Ca să fiu sinceră, aștept momentul. Dar vreau să fiu surprinsă. Și el este un om cu care vreau să conviețuiesc, să am o relație frumoasă, sănătoasă și lină. Dar nu ne-am grăbit cu absolut nimic și asta cred că ne-a ajutat foarte mult. Ne-am oferit libertate unul altuia. Cum vrem aceleași lucruri, de acolo vine compatibilitatea. „E pe placul sufletului meu" E pe placul sufletului meu. Este un om cald, un om fain, un om pe care te poți baza. Dar toate astea mi le vor arăta anii pe care îi vom petrece împreună. În prezent sunt bine, e omul de care aveam, de care sufletul meu avea nevoie. M-a cucerit fiind el. Nu s-a ascuns nici măcar o secundă după calitățile sau defectele lui. Ne știam din vedere, dar nu am avut contact niciodată, să vorbim, să interacționăm… Așa cum spunea lumea, pentru că s-au spus foarte multe lucruri care nu erau adevărate. Și nu erau lucruri plăcute.

Eu eram singură, el era singur. Fiind sportivi, mergând pe aceeași nișă, avem ce discuta. Eu, în momentul acela, nu simțeam nevoia să fiu cu cineva pentru că încă eram în dezvoltarea mea și o perioadă am stat de timp singură. Am ncercat să mă regăsesc pe mine, să mă vindec, să nu intru în altă relație cu un bagaj emoțional încărcat. Și nu era chiar ok pentru celălalt”, declara Larisa Iordache în cadrul unui podcast.