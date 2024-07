Nunta anului la Domeniul Ştirbey | Marilena şi Gică Hagi, apariţie superbă la petrecere! Cum s-au îmbrăcat părinţii lui Ianis - Antena Sport

După ce cununia religioasă a apărut, Gică Hagi a fost vizibil emoţionat. „Regele” şi soţia sa, Marilena, au stat lângă Gică Popescu şi soţia acestuia, Luminiţa. Marilena Hagi şi Luminiţa Popescu sunt surori.

Gică Hagi i-a felicitat pe cei doi miri după încheierea cununiei religioase. „Regele” şi soţia lui i-au pupat pe cei doi. Gică Hagi i-a transmis ceva fiului său, Ianis, la finalul ceremoniei. Ianis a aprobat din cap.

Ianis Hagi şi aleasa inimii sale, Elena, s-au cununat religios

Ianis Hagi şi aleasa inimii sale, Elena, s-au cununat religios la Biserica Sfântul Visarion din București. Lăcaşul de cult nu a fost ales întâmplător.

„Biserica Sfântul Visarion este un loc de suflet pentru familia Hagi, părintele paroh este duhovnic pentru Ianis şi pentru ceilalţi membri ai familiei. Este locul în care vin de ani de zile, iar cele mai importante sărbători şi le-au petrecut aici şi cele mai frumoase momente în biserica din Piaţa Romană”, anunța observatornews.ro.

Ianis Hagi și aleasa inimii lui au făcut cununia civilă în chiar prima zi de Crăciun. Cei doi sunt pregătiți acum să ajungă în fața altarului. Antena transmite, de-a lungul zilei, cele mai importante momente din Nunta Anului.

Ianis Hagi și Elena Hagi, detalii despre relația lor

„Noi am avut o conexiune din prima zi. Ştiam că nu este o relaţie de copii. Am simţit o emoţie puternică”, a declarat Ianis Hagi într-un interviu exclusiv pentru Observator.

„Încă din momentul în care ne-am întâlnit am simţit că ne cunoaştem dintotdeauna. Am ştiut că este sufletul meu pereche, dar am lăsat timpul să decidă referitor la relaţia noastră”, a spus şi Elena Hagi.