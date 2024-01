Sora Deliei Matache e pasionată de adrenalină! Oana Matache şi iubitul ei, Radu Siffredi, au arătat ce ştiu la Power Couple - Antena Sport

Reclamă

„Cred că şi eu am avut o surpiză: de cine poartă cu adevărat pantalonii în relaţia noastră. (Cine?) Oana, clar! Păi eu ar trebui să îmi iau numai fuste după emisiunea asta, jur!„, a glumit Radu Siffredi.

Delia este cu nouă ani mai mare ca Oana.

Reclamă

„M-a închis în maşina de spălat când eram mică, M-a băgat pe sus, avea capac şi m-a închis acolo„, a dat din casă Oana Matache.

Radu Siffredi se laudă cu un palmares bogat în sport.

„Eu am facut velodrom, 3 ani de zile, profesionist… ciclism. Am făcut arte marţiale 12 ani, am centura neagră în shotokan„, a afirmat el.

Reclamă 4 / 0/3

Îl va vinde Gigi Becali pe Darius Olaru pentru o sumă mai mare de 10 milioane de euro? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...