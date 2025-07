Ce l-a nemulțumit pe Mirel Rădoi în 3-1 cu FC Argeș: "Cam toate echipele vor avea ocazii contra noastră" - Antena Sport

Am și mărit talia, era normal. Din cauza taliei nu am reușit să fructificăm foarte multe faze anul trecut. Aș minți dacă aș spune că nu exersăm și dinamica, punem un accent mai mare. Trebuie să încercăm ca aceste calupuri să se desfășoare normal.

În mare, așteptările erau ca Assad să nu aibă atât de multe realizări. Cu o linie de 3 în spate, care avea dublaj. Au fost foarte agresivi, li s-a permis ca fundașul lor să facă faulturi agresive fără să fie avertizați. Totuși, e un jucător cu calitate, care va avea reușite.

Matei, care a debutat, e un jucător care poate juca ca număr 8, mijlocaș central, cu o liniște, asta m-a făcut să îl aduc la Universitatea Craiova. Apoi, feedback-ul pe care l-am luat de cei de la Steaua. Am încercat să aflu multe și despre el, și despre familia lui, e foarte serios. Din Pantelimon în Ghencea făcea o oră dus o oră întors, asta mi-a transmis pasiune. Merita mai mutle minute în seara aceasta, dar mi-a fost frică, am avut jucători cu crampe, nu am riscat”, a spus Mirel Rădoi, la primasport.ro.

Ştefan Baiaram, cu gândul la cupele europene după prima victorie a sezonului a Universităţii Craiova: “Suntem datori”

Ştefan Baiaram a oferit prima reacţie, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 3-1 pe FC Argeş, în etapa a doua a Ligii 1. Mijlocaşul oltenilor a reuşit să marcheze un gol pentru echipa sa.

Ştefan Baiaram şi-a cerut scuze faţă de arbitrul partidei, Ionuţ Coza, pentru o izbucnire nervoasă din timpul partidei.

Totodată, Ştefan Baiaram s-a declarat bucuros pentru victoria obţinută şi pentru golul marcat. Mijlocaşul oltenilor îşi îndreaptă atenţia şi către cupele europene. Universitatea Craiova se va duela cu Sarajevo în turul doi preliminar din Conference League, partida tur urmând să se dispute joi, de la ora 22:00.

“Vreau să-mi cer scuze faţă de arbitru, am avut un gest pe care nu l-a controlat. Am vrut să spun asta pentru că nu.mi stă în carater, mi-am pierdut cumpătul. Era pe un fond nervos, nu-mi ieşise jocul pânîă şa acea fază. Mă bucur că am câştigat, că am înscris, am marcat şi acum trei golrui. Mergem tot înainte şi sperăm să obţinem tot mai mult.

(Meciul de la Arad, 3-3 cu UTA) A fost o lecţie, am învăţat de la acel meci. Nu am mai dat nicio şansă adversarului. Sunt jucători noi, încercăm să ne acomodăm de la meci la meci, să-şi implementeze Mister toate ideile. (Despre noul atacant, Assas Al Hamlawi) E un jucător de calitate, în meciul următor să ne ajută tot mai mult, nu am făcut prea multe antrenamente cu el. Avem goluri, clar, e un sistem care ne pune în valoare calităţile.

(Se poate califica Universitatea Craiova în grupă în cupele europene?) Suntem datori la acest punct, ştim că nu am avut rezultate pozitive anul trecut. Sperăm să obţinem o calificare şi să facem România mândră”, a declarat Ştefan Baiaram, conform digisport.ro, după Universitatea Craiova – FC Argeş 3-1.