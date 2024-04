Soţia lui Florinel Coman, mesaj tăios chiar de ziua starului de la FCSB: "De asta am stat pe avarii! Să se menţioneze asta!" - Antena Sport

Foto Soţia lui Florinel Coman, mesaj tăios chiar de ziua starului de la FCSB: „De asta am stat pe avarii! Să se menţioneze asta!”

Într-adevăr, nu parcasem în cel mai bun loc, de asta eram și pe avarii (am stat fix două minute în restaurant, am plătit nota și am plecat pentru că ne aștepta cineva sus la apartament.

Șă se menționeze că asta a însemnat condus «până acasă». Kasia stă doar în scaunul din spate, după cum se vede și la începutul filmării (când am mers să o iau din spate). Pot înțelege articolele despre Florin, despre mine. Dar să ajungeți să spuneți că sunt inconștientă și că pun viața propriului copil în pericol… Sunteți puțin răutăcioși„, a transmis soţia lui Florinel Coman pe reţelele de socializare.

Mihai Stoica l-a descris pe Florinel Coman într-un singur cuvânt în ziua în care vedeta FCSB-ului a împlinit 26 de ani!

Mihai Stoica l-a descris pe Florinel Coman într-un singur cuvânt! Oficialul FCSB-ului a făcut o postare măgulitoare la adresa lui Florinel Coman.

Mihai Stoica a remarcat subtil viteza pe teren a lui Florinel Coman. Vedeta FCSB-ului a primit un tort la baza din Berceni a FCSB-ului. El a marcat un gol din lovitură liberă cu Universitatea Craiova şi a contribuit şi la autogolul lui Ştefan Vlădoiu.

„Usain”, a scris Mihai Stoica pe Facebook, amintind de fostul atlet Usain Bolt, care încă deţine recordul mondial la suta de metri: 9,59 de secunde. Florinel Coman a primit un mesaj superb şi de la soţia lui Ioana. Ea a făcut o postare pe rețelele de socializare, în care a scris mai multe cuvinte frumoase despre partenerul ei de viaţă.

Ioana Timofeciuc şi Florinel Coman au împreună o fetiţă. „La mulți ani pentru răsăritul și strălucirea mea!”, a scris Ioana pe Instagram.

