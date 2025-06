România, șanse infime de calificare directă la World Cup 2026! Verdictul specialiștilor după 1-2 cu Austria - Antena Sport

Vlad Chiricheş s-a declarat extrem de dezamăgit şi a declarat că Austria a marcat două goluri norocoase în poarta lui Horaţiu Moldovan.

Fundaşul FCSB-ului a mai dezvăluit că Mircea Lucescu le-a cerut jucătorilor săi să aibă mai mult curaj, la pauza partidei de la Viena, atunci când austriecii conduceau cu 1-0.

“(Revenirea nu a fost de bun augur. Ce nu a mers în jocul nostru?) E trist, speram să mă întorc cu o victorie sau cu un rezultat pozitiv. Îmi pare rău că n am făcut un joc bun pentru a reuşi asta. Golurile au venit aşa, uşor norocoase, chiar dacă ei avut posesia. Golurile au fost norocoase. E trist, măcar dacă ar fi venit golurile din faze extraordinare, dar aşa e păcat, e trist că am luat goluri foarte uşor.

E clar că e greu acum să ne gândim la primul loc. E important să ne revenim moral şi să câştigăm cu Cipru, apoi să reuşim restul jocurilor. Am încercat să jucăm cartea contraatacului, să ducem jocul pe benzi. Să încercăm să-i atacăm în spatele fundaşilor laterali. Am reuşit anumite faze, dar păcat că nu am reuşit mai mult.

E clar că de foarte mult timp, suporterii sunt la un nivel extraordinar. Sunt alături de noi oriunde, trebuie să le mulţumim, îmi pare rău că nu am reuşit să le oferim mai mult.

(Ce v-a spus la pauză Mircea Lucescu) Să fim mai curajoşi, să încercăm să dăm gol, să revenim.

(Cum ai regăsit naţionala) E clar că s-a creat un spirit, o energie foarte frumoasă în jurul naţionalei. Avem jucători foarte buni, dar e important să avem rezultate”, a declarat Vlad Chiricheş, pentru Antena Sport, după Austria – România 2-1.