"Goluri norocoase". Vlad Chiricheş, reacţie fermă după Austria - România 2-1. Ce le-a transmis Mircea Lucescu la pauză - Antena Sport

Vlad Chiricheş a oferit prima reacţie, după ce Austria a învins România cu scorul de 2-1, în preliminariile World Cup 2026. Partida de la Viena a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Vlad Chiricheş s-a declarat extrem de dezamăgit şi a declarat că Austria a marcat două goluri norocoase în poarta lui Horaţiu Moldovan.

Vlad Chiricheş, reacţie fermă după Austria – România 2-1

Fundaşul FCSB-ului a mai dezvăluit că Mircea Lucescu le-a cerut jucătorilor săi să aibă mai mult curaj, la pauza partidei de la Viena, atunci când austriecii conduceau cu 1-0.

“(Revenirea nu a fost de bun augur. Ce nu a mers în jocul nostru?) E trist, speram să mă întorc cu o victorie sau cu un rezultat pozitiv. Îmi pare rău că n am făcut un joc bun pentru a reuşi asta. Golurile au venit aşa, uşor norocoase, chiar dacă ei avut posesia. Golurile au fost norocoase. E trist, măcar dacă ar fi venit golurile din faze extraordinare, dar aşa e păcat, e trist că am luat goluri foarte uşor.

E clar că e greu acum să ne gândim la primul loc. E important să ne revenim moral şi să câştigăm cu Cipru, apoi să reuşim restul jocurilor. Am încercat să jucăm cartea contraatacului, să ducem jocul pe benzi. Să încercăm să-i atacăm în spatele fundaşilor laterali. Am reuşit anumite faze, dar păcat că nu am reuşit mai mult.