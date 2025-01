Top 5 provocări ale sportului din România în 2025: de la calificarea naţionalei lui Lucescu la World Cup 2026 la visul unei nopţi de Ligă - Antena Sport

21:45 – ROMÂNIA – Cipru

– Cipru 21:45 – San Marino – Austria

6 septembrie

21:45 – Austria – Cipru

21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina

9 septembrie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria

21:45 – Cipru – ROMÂNIA

9 octombrie

21:45 – Austria – San Marino

21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina

12 octombrie

16:00 – San Marino – Cipru

21:45 – ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria

21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina

21:45 – ROMÂNIA – San Marino

2. Revenirea Simonei Halep în top

O altă provocare a sportului din România este revenirea Simonei Halep în topul tenisului mondial. După ce a scăpat de suspendarea din scandalul de dopaj, Simona Halep a încercat să revină în top, dar marea campioană a avut mari probleme cu accidentările. Simona Halep a aflat că poate reveni în competiţii la 5 martie, după ce suspendarea sa pentru dopaj a fost redusă de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la patru ani la nouă luni. De altfel, Halep a trebuit să refuze wildcard-ul primit la Australian Open din cauza problemelor medicale.

„Salut. Am vrut să vă urez Sărbători fericite și să vă ofer noi detalii. Din păcate, după ce am jucat în Abu Dhabi, am simțit din nou dureri la genunchi și la umăr.

După ce am discutat cu echipa mea, am ajuns la concluzia că e nevoie să amânăm startul sezonului. Nu este ceea ce mi-am dorit, dar aș vrea să mulțumesc organizatorilor de la Auckland și Australian Open pentru wild card-uri. Îmi pare rău că nu le pot accepta de această dată.

Mă voi recupera și sper să fiu aptă pentru a juca la Cluj, acolo unde sunt nerăbdătoare să joc în fața incredibililor fani români„, a transmis Simona Halep, înainte de sărbători, pe contul ei de Instagram.

3. Naţionala U21 a lui Daniel Pancu la EURO 2025

O altă provocare pentru România în anul 2025 va fi parcusul naţionalei de tineret a lui Daniel Pancu la EURO 2025. Marea întrebare este dacă generaţia lui Louis Munteanu şi Tavi Popescu o poate depăşi pe cea a lui Ianis Hagi şi Răzvan Marin. În 2019, România U21 a ajuns până în semifinalele Campionatului European de tineret.

Campionatul European U21 se va desfăşura în Slovacia, în perioada 11-28 iunie 2025, iar România va juca împotriva ţării gazde, a Italiei şi a Spaniei. Mai mult, selecţionerul Daniel Pancu nu va putea sta pe bancă la primele două meciuri, cu Italia şi Spania, din cauza suspendării după scandalul provocat în partida cu Elveţia.

Programul în grupa României la EURO 2025

11 iunie: Slovacia – Spania (Bratislava), 19:00 | Italia – România (Trnava), 22:00

14 iunie: Spania – România (Bratislava), 19:00 | Slovacia – Italia (Trnava), 22:00

17 iunie: România – Slovacia (Bratislava), 22:00 | Spania – Italia (Trnava), 22:00

4. Revanşa lui David Popovici

Revanşa lui David Popovici în faţa chinezului Pan Zhanle, la Campionatul Mondial din nataţie. Competiţia se va desfăşura în Singapore, în perioada 11 iulie – 3 august, unde sunt aşteptate toate starurile înotului mondial. Unul dintre cele mai aşteptate dueluri va fi cel dintre David Popovici şi Pan Zhanle la 100 de metri liber. La Jocurile Olimpice de la Paris, Zhanle a câştigat medalia de aur, cu un nou record mondial, în timp ce David Popovici a obţinut medialia de bronz. De asemenea, David Popovici se va lupta pentru supremaţie şi la proba de 200 de metri liber, acolo unde românul este campion olimpic.

5. Campioana României, în Liga Campionilor

Marea provocare a fotbalului românesc rămâne grupa principală a Ligii Campionilor. De 12 ani, campioana României nu s-a mai luptat cu marile puteri din fotbalul european. În 2013, FCSB ajungea pentru ultima dată în grupele Ligii Campionilor. FCSB a forţat şi anul trecut accederea în grupa principală a Ligii Campionilor, dar a fost eliminată în turul al 3- lea de Sparta Praga. Rămâne de văzut cine va câştiga titlul în acest sezon şi ce şanse va avea campioana României în drumul spre „masa bogaţilor”.