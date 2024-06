"Vom dona peste 150.000 de euro" Anunţul făcut de Gică Popescu după succesul uriaş pe care l-a avut meciul Generaţiei de Aur! - Antena Sport

Gică Popescu, reacţie categorică atunci când a fost întrebat despre situaţia lui Cristi Chivu

Gică Popescu a avut o reacţie categorică atunci când a fost întrebat despre situaţia lui Cristi Chivu, antrenor care îşi caută echipă de seniori după ce a plecat de la Inter Primavera. Baciul susţine că fostul căpitan al naţionalei va fi la mare căutare, atât în Liga 1, cât şi în Italia.

De-a lungul ultimilor ani, Chivu a mai fost ofertat şi de echipe din Liga 1, precum Petrolul, Universitatea Craiova sau Dinamo. Totuşi, la acele momente, acesta a decis să refuze toate propunerile şi să rămână la Inter Primavera.

„Nu cred că la Cristi ar fi o problemă să îşi găsească un club, la ce treabă bună a făcut la Primavera, la Inter. Sunt convins că şi-ar găsi echipă imediat.

Nu ştiu dacă vrea să revină în fotbalul românesc sau să înceapă dintr-un eşalon inferior din Italia. Ţine de alegerea personală a lui Cristi. De ce să nu vină în fotbalul românesc? Ce are fotbalul românesc?”, a spus Gică Popescu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Cristi Chivu a anunţat plecarea de la Inter

Cristi Chivu a anunţat plecarea de la Inter. Din păcate pentru antrenorul de 43 de ani, decizia a venit după un eşec care a dus la un sezon fără trofee pentru echipa U19 a campioanei Italiei.

„Sfârşitul unui ciclu? Am început cu U14 şi 10 dintre ei sunt încă aici. Aş putea spune că da, călătoria mea cu echipele de juniori ale lui Inter să opreşte aici. Vreau să le mulţumesc tuturor, celor care mi-au dat şansa să fac asta, grupurilor fantastice din 2003, 2004 şi 2005. Mergem mai departe. Ce urmează? Nu ştiu încă. Voi avea nevoie de câteva zile de odihnă. Au fost şase ani fantastici, am dat totul, cu inima şi cu cunoştinţele mele. Am învăţat atât de multe lucruri de la aceşti băieţi”, a spus Chivu, citat de fcinter1908.it.