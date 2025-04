Yossi Benayoun, fostul star de la Liverpool, Chelsea şi Arsenal, a fost victima unui atac cu o grenadă - Antena Sport

Israelianul Yossi Benayoun, fost mijlocaş la Liverpool, Chelsea şi Arsenal, a afirmat că sigur a fost o greşeală, după ce o grenadă a fost aruncată la uşa casei sale din Ramat Hasharon, la nord de Tel Aviv.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„A fost cu siguranţă o greşeală. Nu am nicio îndoială că grenada nu era îndreptată spre casa mea. La început am crezut că explodează o butelie de gaz şi am chemat pompierii. Abia când poliţia a ajuns la casă şi a găsit rămăşiţele unei grenade ne-am dat seama ce se întâmplase cu adevărat”, a declarat el presei locale, după cum a relatat The Sun.

Yossi Benayoun, fostul star de la Liverpool, Chelsea şi Arsenal, a fost victima unui atac cu o grenadă

Povestea terifiantă este următoarea: o persoană pe motocicletă a ajuns la locuinţa lui Yossi Benayoun, unde acesta stătea cu familia sa, înainte de a arunca o grenadă în uşă şi de a fugi. A izbucnit un incendiu, dar poliţia şi pompierii au intervenit pentru a stinge rapid focul, scrie news.ro.

Deţinătorul recordului de selecţii cu Israel (102) a fost nevătămat, la fel ca şi familia sa, a confirmat un purtător de cuvânt al poliţiei locale. „Poliţiştii de la postul de poliţie Glilot au sosit la faţa locului şi au deschis o anchetă. Explozia a provocat unele pagube. Nu au existat victime”, a precizat sursa citată.