Răzvan Lucescu, sfat pentru Denis Alibec după transferul la FCSB: "E un pariu, o necunoscută" - Antena Sport

Aşa am convenit, nu vorbesc de el, dacă e ceva, îl sun şi îi zic. Nu pot pentru toţi, el e special. El e foarte sensibil, băiat de mare calitate, are o prietenie cu colegii. Are sensibilităţile astea. E şi fotbalist, ce să mai. Poţi să mizezi pe el când nu-ţi merge pe el, dai o minge pe el, se înşurubează, mai dă un cot, mai trage pe unul, şi dă gol.

A venit din partea agentului, eu l-am vrut oricând. Mi-a zis că-i dă Gică liber, el a zis că la două echipe din România ar merge. Prima FCSB, pe locul doi Craiova. A zis că preferă FCSB pentru că joacă în Liga Campionilor, să fie fotbalist. Vezi cum atrage Champions League…”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.