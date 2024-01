Gala Hexagone MMA Paris este LIVE VIDEO în AntenaPLAY, vineri 26 ianuarie de la 21:30 - Antena Sport

Reclamă

Gala Hexagone MMA Paris este LIVE VIDEO în AntenaPLAY

Fight Card-ul galei de vineri:

1. 67kg Francis Martin 1-0 FRA vs Sidy Barry 0-0 FRA

2. 70kg Parwaiz Arabzai 4-3 FRA vs Jason Polydor 1-2 FRA

3. 77kg Theo Ulrich 0-0 FRA vs Remi Bourgois 0-0 FRA

4. 61kg Benjamin Molnar 10-8 UNG vs Helder Fernandes 8-7 CV

5. 70kg Abou Kamara 1-0 FRA vs Michael Bento 0-1 FRA

7. 66kg Magomed Kadimagomedov 5-0 BEL vs Nacim Belhouachi 3-2 FRA

8. 70kg Mehdi Ben Lakhdhar 6-1 FRA vs Osvald Fedorovic 7-5 LIT

9. 90kg Gregory Bouchelaghem 6-4 FRA vs Martin Horsky 4-5 CEH