PFL MENA 2 e LIVE VIDEO în AntenaPLAY (18:00). Show-ul MMA continuă în Arabia Saudită - Antena Sport

PFL MENA 2 e LIVE VIDEO în AntenaPLAY vineri, de la ora 18:00. La fel ca gala inaugurală de pe 10 mai, spectacolul va avea loc la Riyadh, în Arabia Saudită.

În main event, favoritul gazdelor, Mostafa Rashed Neda, se va duela cu specialistul octagonului, Abdel Rahmane Driai.

Mostafa Nada – Abdel Driai

Mohammad Alaqraa – Youcef Ouabbas

Jarrah Al-Selawe – Rayan Atmani

Badreddine Diani – Amir Fazli

Josh Togo – Mohsen Mohammad Seifi

Ahmed Amir – Souhil Tahiri

Omar El Dafrawy – Anthony Zeidan

Hattan Al Saif – Eman Baraka

Abdullah Saleem – Omar Reguigui

Abbas Khan – Georges Eid

Hadi Omar – Ziad Mokhtar

