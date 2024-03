Ce a spus Max Verstappen despre maşinile Ferrari după al treilea său pole position al sezonului, la Marele Premiu au Australiei - Antena Sport

Max Verstappen a obţinut cel de-al 35-lea pole position al carierei

Verstappen, al treilea pole în 2024

Antrenamentele, calificările şi cursele de Formula 1, Formula 2 şi Formula 3 ale Marelui Premiu al Australiei sunt LIVE STREAM în AntenaPLAY. Calificările şi cursa de Formula 1 sunt pe Antena3 CNN Max Verstappen a vorbit despre maşinile Ferrari după ce a obţinut al treilea său pole position al sezonului, pentru tot atâtea curse. Olandezul s-a impus la Bahrain şi Jeddah şi aşteaptă un succes şi la Antipozi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar şi aşa, triplul campion mondial aşteaptă o cursă mult mai dificilă la Melbourne. Asta după ce Ferrari a dominat prima parte a weekendului, dar finalul calificărilor a fost dezastruos, cel puţin pentru Charles Leclerc, care a terminat pe 5. Carlos Sainz porneşte al doilea.

Ce a spus Max Verstappen despre maşinile Ferrari după al treilea său pole position al sezonului

„A fost puţin neaşteptat ce s-a întâmplat în calificări azi, dar am fost foarte fericit cu ce am făcut în Q3. Aceste două tururi au fost extrem de bune şi m-am simţit bine. A fost un weekend ciudat până acum, dar am reuşit să fim primii la final şi sunt foarte fericit cu asta.