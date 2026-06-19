Ce trebuie să facă pilotul de Formula 1 la start

Am discutat în acest articol despre ce operațiuni preliminare startului trebuie să facă un pilot în turul de formare. Acum să vedem ce se întâmplă la startul propriu-zis.

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În primul rând, motorul unui monopost de Formula 1 nu pornește ”la cheie”, ca la o mașină de stradă. Este o întreagă procedură complexă de pornire, la care participă mai mulți ingineri. Vedeți aici cum se face. Și aici.

Motorul este pornit, mașina e pe grila de start, pilotul e la volan. Începe turul de încălzire.

Ce face pilotul în turul de încălzire

În primul rând, menține temperatura turbinei și presiunea în sistem. Dacă temperatura gazelor scade, turbo-ul pierde energie și inerție. De aceea, există accelerații scurte și agresive, pentru menținerea motorului într-o anumită fereastră termică. Acestea crește debitul gazelor, accelerează turbina și reduce timpul de răspuns la lansare.

În 2026, odată cu dispariția MGU-H, acestea nu sunt doar pentru aducerea pneurilor în temperatură, ci și pentru managementul sistemului turbo, care trebuie să răspundă imediat.