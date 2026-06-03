Ce trebuie să facă pilotul de Formula 1 în turul de pregătire

La televizor pare că, în timpul tururilor pregătitoare, piloții nu fac mare lucru. Niciodată mașinile nu sunt urmărite de camere în aceste momente. Totuși, sunt foarte multe manevre pe care piloții le fac pentru a pregăti fie un tur rapid în calificări, fie un start cât mai bun în cursă.
O multitudine de operațiuni complexe
În primul rând, pilotul menține temperatura turbinei și presiunea în sistem. Dacă temperatura gazelor scade, turbo-ul pierde energie și inerție. De aceea, există accelerații scurte și agresive, pentru menținerea motorului într-o anumită fereastră termică. Acestea crește debitul gazelor, accelerează turbina și reduce timpul de răspuns la lansare.
În 2026, odată cu dispariția MGU-H, aceste manevre nu sunt doar pentru aducerea pneurilor în temperatură, ci și pentru managementul sistemului turbo. Acesta trebuie să răspundă imediat când e acționată accelerația în turul următor.
Toate trebuie să fie la 100%
Accelerări se fac și pentru gestionarea temperaturii ERS și a bateriei. La start, pilotul are nevoie de boost maxim electric – care însă poate fi folosit doar după ce atinge 50 km/h.
Pilotul și inginerii vor ca, în momentul stingerii luminilor, turbina să aibă deja inerție mare, temperatura evacuării să fie ridicată. Dacă presiunea în sistemul turbo e mare, bateria livrează maxim. Ambreiajul trebuie să fie și el în fereastra optimă.
De asemenea, pilotul poate face o mică repetiție a startului, pentru găsirea punctului optim pentru demaraj (”bite point”).
Piloții critică managementul ilogic din turul de pregătire
La fel de complexe sunt operațiunile din turul de pregătire dinaintea celui de calificare.
Mulți piloți spun că, din cauza operațiunilor prezentate mai sus, turul de pregătire a devenit acum poate chiar mai important decât turul de calificare în sine. Ei trebuie să încălzească cumva pneurile, trebuie să gestioneze și energia electrică disponibilă. Aceste două probleme sunt parțial legate, deoarece încălzirea pneurilor ar necesita un ”boost” mare în turul de lansare pe anumite secțiuni ale pistei, dar acest lucru este contraproductiv pentru baterie.
Prin urmare, nu poți forța prea tare sau vei irosi energia pentru turul bun, dar ”boost”-ul prea mic face mai dificilă încălzirea pneurilor.
Criticile lui Norris
Lando Norris a descris o situație care devine din ce în ce mai complexă și nesustenabilă pentru piloți. „Și dacă mergi prea încet și dacă meegi prea repede, poți fi oricum penalizat. E dificil. În timpul turului petrecem timp verificând cine este în jurul nostru, steagurile, dar trebuie să ne uităm constant și la afișaj pentru a ne asigura că suntem în intervalul corect. Dacă mergem prea repede, avem probleme cu energia. Riscăm o ieșire proastă din viraj și asta consumă bateria. Pe de altă parte, dacă mergi prea încet, bateria nu se reîncarcă și problemele se agravează. Dacă există steaguri albastre trebuie să încetinești, dar apoi, când accelerezi, consumi din nou bateria.”
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