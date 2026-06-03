Ce trebuie să facă pilotul de Formula 1 în turul de pregătire

La televizor pare că, în timpul tururilor pregătitoare, piloții nu fac mare lucru. Niciodată mașinile nu sunt urmărite de camere în aceste momente. Totuși, sunt foarte multe manevre pe care piloții le fac pentru a pregăti fie un tur rapid în calificări, fie un start cât mai bun în cursă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

O multitudine de operațiuni complexe

În primul rând, pilotul menține temperatura turbinei și presiunea în sistem. Dacă temperatura gazelor scade, turbo-ul pierde energie și inerție. De aceea, există accelerații scurte și agresive, pentru menținerea motorului într-o anumită fereastră termică. Acestea crește debitul gazelor, accelerează turbina și reduce timpul de răspuns la lansare.

În 2026, odată cu dispariția MGU-H, aceste manevre nu sunt doar pentru aducerea pneurilor în temperatură, ci și pentru managementul sistemului turbo. Acesta trebuie să răspundă imediat când e acționată accelerația în turul următor.

Toate trebuie să fie la 100%

Accelerări se fac și pentru gestionarea temperaturii ERS și a bateriei. La start, pilotul are nevoie de boost maxim electric – care însă poate fi folosit doar după ce atinge 50 km/h.

Pilotul și inginerii vor ca, în momentul stingerii luminilor, turbina să aibă deja inerție mare, temperatura evacuării să fie ridicată. Dacă presiunea în sistemul turbo e mare, bateria livrează maxim. Ambreiajul trebuie să fie și el în fereastra optimă.