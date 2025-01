„Cel mai bun sentiment din viața mea” Primele declarații ale lui Lewis Hamilton după ce a pilotat monopsotul Ferrari - Antena Sport

Lewis Hamilton, la finalul sesiunii de teste de la Maranello - Profimedia Lewis Hamilton şi-a făcut în această dimineață debutul la bordul unui monopost Ferrari. Imaginile cu britanicul în vârstă de 40 de ani au devenit virale pe rețelele de socializare. În timpul testelor pre-sezon de la Maranello, aproximativ 2.000 de fani au scandat numele septupului campion mondial. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Pilotul Ferrari a parcurs 30 de tururi pe circuitul Ferrari Fiorano la bordul monopostului SF-23, iar debutul său a fost asemănător cu cel al lui Michael Schumacher din 1995. Primele declaraţii ale lui Lewis Hamilton după sesiunea de teste cu Ferrari Mai exact, Lewis Hamilton a ieșit pe circuit în jurul orei locale 9:16, în condiții de ceață, asemănătoare cu cele de pe 16 noiembrie 1995, ziua în care Michael Schumacher a debutat cu Ferrari. Ambii piloți sunt legende în Formula 1, împărțind recordul de titluri mondiale obținute de-a lungul carierei: 7. Familia britanicului a ost prezentă la Marranelo în timpul testelor Scuderiei. La finalul sesiunii, Lewis Hamilton a oferit primele declarații în calitate de pilot Ferrari cu normă întreagă. „Am fost destul de norocos să am multe premiere în cariera mea, de la primul test până la prima cursă, podium, victorie și campionat. Nu eram sigur de câte premiere mai aveam disponibile, până când am pilotat monopostul Scuderia Ferrari HP pentru prima dată în această dimineață. A fost unul dintre cele mai bune sentimente din viața mea. Reclamă

Reclamă

Când am pornit monopostul și am trecut prin ușa aia de garaj, aveam un zâmbet uriaș pe buze. Mi-a amintit de prima dată când am testat o mașină de Formula 1 , a fost un moment atât de interesant și special și iată-mă, aproape douăzeci de ani mai târziu, simțind din nou acele emoții”, a declarat Lewis Hamilton, citat de racingnews365.com.

Lewis Hamilton, întâlnire emoţionantă cu Tifosi

Mai mult, britanicul în vârstă de 40 de ani a ținut să le mulțumească fanilor care au fost prezenți la Maranello. „Tifosi” i-au scandat numele lui Hamilton, iar la finalul sesiunii acesta a avut o interacțiune copleșitoare cu aceștia.

„Știam deja din exterior cât de pasionată este familia Ferrari, de la toți cei din echipă până la Tifosi! Dar acum să fiu martor la asta direct ca pilot Ferrari a fost uimitor.

Reclamă