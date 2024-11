Charles Leclerc explică motivul pentru care a terminat pe locul 5 în Marele Premiu al Braziliei. „A fost o greșeală” - Antena Sport

Charles Leclerc a explicat motivul pentru care nu a reușit să ajungă pe podium în Marele Premiu al Braziliei. Ferrari a avut un weekend de coșmar la Interlagos, mai ales din cauza condițiilor de ploaie din calificări şi din cursă.

Monegascul a mărturisit că două greșeli l-au împiedicat să obțină un loc pe podium în cursa de la Sao Paulo. După Marele Premiu al Braziliei, Charles Leclerc a ieșit matematic din lupta pentru titlul mondial. Pilotul Ferrari se află pe locul 3 în clasamentul general a piloților, cu 307 puncte.

Charles Leclerc explică motivul pentru care a terminat pe locul 5 în Marele Premiu al Braziliei. „A fost o greșeală”

Pilotul Ferrari a început cursa de la Interlagos de pe locul 6, după o sesiune de calificări destul de dificilă. Leclerc a fost primul pilot care a ales să intre la boxe pentru a schimba cauciucurile intermediare. Mutarea nu i-a priit, pentru că ajuns în mijlocul plutonului, unde a fost prins de un safety car și un steag roșu.

După ridicarea steagului rolu, monegascul a reușit să ajungă pe locul 5. L-a depășit pe Lando Norris, care a rămas la 1,9 secunde în spatele său. Cu toate că a terminat cursa în puncte, Leclerc a mărturisit că a făcut două greșeli majore. Se pare că acestea l-ar fi împiedicat să ajungă pe podium.

„Am decis configurația cu echipa, am vrut să merg într-o direcție, dar a fost una greșită. Ritmul nu era acolo, fie că a fost în calificări, unde nu am stat prea rău. În cursă, nu am ajuns nicăieri.