Christian Horner, avertisment pentru Sergio Perez, după dezastrul din calificările MP al Marii Britanii: "Nu ne putem permite" - Antena Sport

Christian Horner, avertisment pentru Sergio Perez, după dezastrul din calificările MP al Marii Britanii: "Nu ne putem permite" Sergio Perez şi Christian Honer / Profimedia Christian Horner a avut un avertisment pentru Sergio Perez, după dezastrul din calificările MP al Marii Britanii. Pilotul mexican al celor de la Red Bull a avut o nouă sesiune dezamăgitoare de calificări la Silverstone. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ El va pleca de pe locul 19 în cursa de Formula 1™ de duminică, care va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, de la ora 16:45. Christian Horner, avertisment pentru Sergio Perez, după dezastrul din calificările MP al Marii Britanii: „Nu ne putem permite" Sergio Perez continuă sezonul de coşmar, chiar într-un moment în care este sub o presiune uriaşă. Tot mai multe voci susţin că mexicanul poate fi înlocuit până la finalul verii, din cauza prestaţiilor slabe, iar contraperformanţa din calificările de la Silverstone nu îl ajută deloc în ceea ce priveşte şansele de a continua la Red Bull. Christian Horner, şeful constructorului austriac, i-a trimis un mesaj clar lui Perez, după dezamăgirea din calificările de sâmbătă. Horner se aşteaptă la o cursă mare de la Perez şi spune că cei de la Red Bull, care luptă şi pentru titlul la constructori, nu îşi permit să iasă încă din Q1: „Nimeni nu este mai dezamăgit decât Checo (n.r. Sergio Perez). Nu ne putem permite să ieşim din Q1. El are nevoie de o cursă mare mâine", a declarat Christian Horner, potrivi jurnalistului Erik van Haren, citat de thesportsrush.com.

