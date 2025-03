Cum l-a numit Lewis Hamilton pe Charles Leclerc, înainte de Marele Premiu al Australiei. Reacţie savuroasă a britanicului - Antena Sport

„Am luat-o de la capăt, am fost în fabrică patru zile pe săptămână. Am dat totul la antrenamente, pentru a-mi împinge mintea şi corpul mai departe decât am fost înainte, pentru a stoarce mai mult din mine. Nu îmi fac iluzii la cât de greu va fi, dar nu simt presiunea. Presiunea exterioară este inexistentă pentru mine. Presiunea este din interior. Presiunea pe care o pun asupra mea este de zece ori mai mare decât orice presiune pe care cineva o poate pune asupra mea”, a spus Hamilton.