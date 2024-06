Dezastru pentru Ferrari în calificările Marelui Premiu de Formula 1 al Canadei! Leclerc şi Sainz, eliminaţi în Q2 - Antena Sport

Dezastru pentru Ferrari în calificările Marelui Premiu de Formula 1 al Canadei! Leclerc şi Sainz, eliminaţi în Q2 Profimedia

Dezastru pentru Ferrari în calificările Marelui Premiu de Formula 1 al Canadei. Ambele maşini Ferrari au fost eliminate în a doua serie de calificări. După victorie fantastică de la Monaco, Leclerc a avut parte de o sesiune de calificări de coşmar. Monegascul nu a prins ultima sesiune de calificări, după ce a terminat primul sub linie. Dezastru pentru Ferrari în calificările Marelui Premiu de Formula 1 al Canadei Imediat după el, pe locul 12, s-a clasat colegul său de la Ferrari, Carlos Sainz. Astfel, ambele maşini Ferrari au ratat şansa de a se lupta pentru locurile fruntaşe pe grila de start. Din 2020, de la Abu Dhabi nu a mai ratat Ferrari ultima sesiune a calificărilor. Video cu momentul în care ambele maşini Ferrari ratează Q3 Formula 1™, Formula 2 şi Formula 3 se vor vedea în următorii trei ani în AntenaPLAY. 24 de curse de Formula 1 vor fi în 2024 în direct pe Antena 1, Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Cursa din Canada va avea loc duminică seară, de la ora 20:45, în direct pe Antena Stars şi în AntenaPLAY. Totul despre AntenaPLAY AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop. Reclamă

Reclamă 4

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!