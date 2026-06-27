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“Fantastic” Reacţia lui Lewis Hamilton după ce s-a clasat pe 3 în calificările Marelui Premiu al Austriei

Bogdan Stănescu Publicat: 27 iunie 2026, 19:33

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Fantastic Reacţia lui Lewis Hamilton după ce s-a clasat pe 3 în calificările Marelui Premiu al Austriei

Lewis Hamilton, după calificările Marelui Premiu al Austriei / captura AntenaPLAY

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Septuplul campion mondial Lewis Hamilton (41 de ani) a recunoscut că a greşit la prima ieşire pe circuit în Q3. Totuşi, performanţa Ferrari din calificările care au fost în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY i s-a părut fantastică lui Hamilton. El s-a clasat pe 3 în calificări, iar colegul său, Charles Leclerc, a obţinut locul 2.

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Au fost nişte calificări “nebune”, după accidentul lui Max Verstappen din final. George Russell a reuşit ulterior un tur excepţional, pe steag galben, şi i-a “smuls” pole-position-ul lui Charles Leclerc.

Lewis Hamilton, după ce a obţinut locul 3 în calificările din Austria: “Fantastic. E un rezultat al muncii excepţionale pe care a depus-o echipa”

“(n.r: Crezi că puteai să fii mai sus de locul 3?) Mulţumesc tuturor. Să avem două maşini Ferrari pe locurile 2 şi 3 cred că este fantastic. Este un rezultat al muncii excepţionale pe care a depus-o echipa, pentru a îmbunătăţi maşina, dar şi pentru a aduce acest nou motor în această cursă.Sunt mândru de toţi pentru că se vede cât de mult progresăm.

Cred că, în Q3, am greşit la prima ieşire pe circuit şi, evident, o astfel de greşeală afectează şi al doilea tur. Poate aş fi putut fi mai aproape, având în vedere că am greşit la prima ieşire”, a declarat Lewis Hamilton după calificările Marelui Premiu al Austriei.

Hamilton vine după prima lui victorie la Ferrari, în Marele Premiu al Barcelonei. El e momentan pe locul 2 în clasamentul general al piloţilor, cu 115 puncte, la 41 de puncte în spatele liderului Kimi Antonelli (19 ani).

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Cursa Marelui Premiu de Formula 1 al Austriei e duminică, de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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