Formula 1 Marele Premiu al Barcelonei LIVE (15:45 pe Antena 1 și AntenaPLAY). Russell pleacă din pole position

Formula 1 continuă cu runda a șaptea din “Marele Circ” la doar o săptămână după cursa de la Monaco, unde Kimi Antonelli a obținut a cincea victorie la rând din acest sezon. Italianul speră să repete performanța din Principat în Marele Premiu al Barcelonei, care va avea pentru prima dată această denumire după ce circuitul a pierdut dreptul să găzduiască Grand Prix-ul Spaniei după 35 de ani.
Cursa din cadrul Marelui Premiu al Barcelonei va avea loc duminică, de la ora 15:45, LIVE pe Antena 1 și AntenaPLAY. George Russell va pleca din pole-position, de pe locul 2 de pe grila de start va pleca Lewis Hamilton, iar de pe locul 3 colegul lui Russell de la Mercedes, Antonelli.
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Russell pleacă din pole position
George Russell (Mercedes) va pleca de pe prima poziţie a grilei de start în Marele Premiu al Cataloniei, a şaptea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, după ce a dominat calificările desfăşurate sâmbătă pe circuitul de la Montmelo (4,657 km), informează EFE.
Russell (28 ani), care a obţinut cu această ocazie al zecelea pole position din cariera sa şi al treilea din acest sezon, a realizat cel mai bun timp al calificărilor: 1 min 14 sec 679/1000. El l-a devansat cu 069/1000 pe compatriotul său Lewis Hamilton (Ferrari), septuplu campion mondial de Formula 1, care va porni la rândul său de pe prima linie a grilei în Grand Prix-ul de duminică.
Italianul Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), actualul lider al clasamentului general din Formula 1, a fost al treilea în calificările de sâmbătă, pe care le-a încheiat la 319/1000 de Russell. Antonelli îl va avea alături în linia a doua a grilei de start pe campionul mondial en titre, britanicul Lando Norris (McLaren).
Olandezul Max Verstappen, cvadruplu campion mondial, va lua startul de pe linia a treia, alături de coechipierul său de la Red Bull, francezul Isack Hadjar.
Dezastru pentru Leclerc
Charles Leclerc a fost implicat într-un accident în Q3 al calificărilor Marelui Premiu de la Barcelona. Leclerc şi-a asumat vina pentru că a pierdut controlul monopostului în calificările de la Barcelona, mărturisind că se simte “foarte ruşinat” pentru eroarea pe care a comis-o.
Leclerc va pleca de pe poziţia a 10-a de pe grila de start în cursa Marelui Premiu de la Barcelona, care va fi în direct duminică, de la ora 15:45, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
„Turul din Q2 a fost foarte bun, cred că în aproape toate virajele am fost cei mai puternici.
Virajul 4 a fost cel mai slab pentru mine, așa că am eliberat frânele și am crezut că voi avea mult mai multă viteză, ceea ce a fost în regulă la mijlocul virajului, dar am ajuns pe partea mai murdară a pistei și am pierdut controlul mașinii. Nu există scuze, este o greșeală.
Mi-e foarte rușine că am venit aici să vorbesc în fața camerei, după un alt «ce-ar fi fost dacă?».
Din păcate, săptămâna trecută a fost la fel cu ce-ar fi fost dacă nu am fi avut acea problemă (n.r: la Monaco). Weekendul acesta este despre ce-ar fi fost dacă nu aș fi făcut acea greșeală.
Mi-e doar rușine că nu am pus totul cap la cap într-un weekend foarte pozitiv până acum. Sentimentul este din nou optimist pentru mâine, dar ar fi trebuit să încep de mai sus și nu o fac din cauza unei greșeli pe care am comis-o.
Mi-e rușine că am dezamăgit atât de mulți oameni care ne susțin”, a declarat Charles Leclerc după accidentul din calificările Marelui Premiu de la Barcelona, potrivit f1.com.
Pentru colegul lui Leclerc de la Ferrari, Lewis Hamilton, au fost nişte calificări foarte bune. Hamilton a terminat pe 2 calificările, în spatele liderului George Russell, dar în faţa celuilalt pilot Mercedes, Kimi Antonelli, care se află pe primul loc în clasamentul general.
FIA vrea să schimbe monoposturile
Mohammed Ben Sulayem, preşedintele Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA), organizaţia care reglementează sporturile cu motor, a anunţat că monoposturile de Formula 1 vor fi “mai simple”, mai uşoare şi mai puţin costisitoare până în 2030, informează AFP.
“Scopul este să păstrăm simplitatea, la cel mai mic cost şi să avem un sunet (de motor) pentru spectatori. Cei şase producători de motoare (din Formula 1) sunt în favoarea simplităţii, cu un cost care ar urma să fie redus de la 1,5 milioane de euro la 700.000 de euro”, a declarat conducătorul FIA cu ocazia Cursei de 24 de ore de la Le Mans, cea mai importantă cursă de anduranţă de pe planetă.
Ben Sulayem a spus că îşi propune ca în patru sau cinci sezoane să existe maşini de Formula 1 cu o greutate cuprinsă între 630 şi 650 kg, comparativ cu 768 kg în prezent, cu motoare care produc cel puţin 700 de cai putere.
“Maşinile sunt grele, iar asta nu este bine pentru pilot, nu sunt sigure”, a responsabilul din Emiratele Arabe Unite. Pentru a realiza acest lucru, “suntem pregătiţi pentru un nou motor în 2031, încercăm chiar să împingem spre 2030, iar acesta va fi un V8 (cu opt cilindri). Decizia a fost luată”, a insistat el.
Preşedintele FIA a dat asigurări că noul motor va păstra o componentă hibridă, dar una mult mai mică, şi nu va mai avea un turbocompresor, care este considerat prea greu.
Actualele monoposturi de Formula 1 au fost unanim criticate în paddock, începând cu cvadruplul campion mondial olandez Max Verstappen (Red Bull), care a descris maşinile din 2026 drept “Formula E (electrică) pe steroizi” şi a ameninţat în repetate rânduri că va părăsi Marele Circ dacă nu se va face nimic pentru îmbunătăţirea situaţiei.
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