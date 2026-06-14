Formula 1 Marele Premiu al Barcelonei LIVE (15:45 pe Antena 1 și AntenaPLAY). Russell pleacă din pole position

„Turul din Q2 a fost foarte bun, cred că în aproape toate virajele am fost cei mai puternici.

Virajul 4 a fost cel mai slab pentru mine, așa că am eliberat frânele și am crezut că voi avea mult mai multă viteză, ceea ce a fost în regulă la mijlocul virajului, dar am ajuns pe partea mai murdară a pistei și am pierdut controlul mașinii. Nu există scuze, este o greșeală.

Mi-e foarte rușine că am venit aici să vorbesc în fața camerei, după un alt «ce-ar fi fost dacă?».

Din păcate, săptămâna trecută a fost la fel cu ce-ar fi fost dacă nu am fi avut acea problemă (n.r: la Monaco). Weekendul acesta este despre ce-ar fi fost dacă nu aș fi făcut acea greșeală.

Mi-e doar rușine că nu am pus totul cap la cap într-un weekend foarte pozitiv până acum. Sentimentul este din nou optimist pentru mâine, dar ar fi trebuit să încep de mai sus și nu o fac din cauza unei greșeli pe care am comis-o.

Mi-e rușine că am dezamăgit atât de mulți oameni care ne susțin”, a declarat Charles Leclerc după accidentul din calificările Marelui Premiu de la Barcelona, potrivit f1.com.

Pentru colegul lui Leclerc de la Ferrari, Lewis Hamilton, au fost nişte calificări foarte bune. Hamilton a terminat pe 2 calificările, în spatele liderului George Russell, dar în faţa celuilalt pilot Mercedes, Kimi Antonelli, care se află pe primul loc în clasamentul general.

FIA vrea să schimbe monoposturile

Mohammed Ben Sulayem, preşedintele Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA), organizaţia care reglementează sporturile cu motor, a anunţat că monoposturile de Formula 1 vor fi “mai simple”, mai uşoare şi mai puţin costisitoare până în 2030, informează AFP.

“Scopul este să păstrăm simplitatea, la cel mai mic cost şi să avem un sunet (de motor) pentru spectatori. Cei şase producători de motoare (din Formula 1) sunt în favoarea simplităţii, cu un cost care ar urma să fie redus de la 1,5 milioane de euro la 700.000 de euro”, a declarat conducătorul FIA cu ocazia Cursei de 24 de ore de la Le Mans, cea mai importantă cursă de anduranţă de pe planetă.

Ben Sulayem a spus că îşi propune ca în patru sau cinci sezoane să existe maşini de Formula 1 cu o greutate cuprinsă între 630 şi 650 kg, comparativ cu 768 kg în prezent, cu motoare care produc cel puţin 700 de cai putere.

“Maşinile sunt grele, iar asta nu este bine pentru pilot, nu sunt sigure”, a responsabilul din Emiratele Arabe Unite. Pentru a realiza acest lucru, “suntem pregătiţi pentru un nou motor în 2031, încercăm chiar să împingem spre 2030, iar acesta va fi un V8 (cu opt cilindri). Decizia a fost luată”, a insistat el.

Preşedintele FIA a dat asigurări că noul motor va păstra o componentă hibridă, dar una mult mai mică, şi nu va mai avea un turbocompresor, care este considerat prea greu.

Actualele monoposturi de Formula 1 au fost unanim criticate în paddock, începând cu cvadruplul campion mondial olandez Max Verstappen (Red Bull), care a descris maşinile din 2026 drept “Formula E (electrică) pe steroizi” şi a ameninţat în repetate rânduri că va părăsi Marele Circ dacă nu se va face nimic pentru îmbunătăţirea situaţiei.