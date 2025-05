Fernando Alonso a devenit ambasadorul circuitului din Barcelona, înaintea Marelui Premiu al Spaniei - Antena Sport

Fernando Alonso (Aston Martin), dublu campion mondial de Formula 1 (2005 și 2006), va fi noul ambasador al Circuitului Barcelona-Catalunya, locul de desfășurare al următorului Mare Premiu al Spaniei, al nouălea al anului, prevăzut în weekend la Montmelo.

Marele Premiu al Spaniei va fi live integral în AntenaPLAY, în perioada 30 mai – 1 iunie. Cursa va fi duminică, de la ora 16:00, în direct şi pe Antena 1.

Fernando Alonso a devenit ambasadorul circuitului din Barcelona, înaintea Marelui Premiu al Spaniei

Anunțul a fost făcut în cadrul unui interviu comun acordat Agenției EFE și ziarului El Mundo Deportivo de către dublul campion mondial de Formula 1, cu 32 de victorii – două dintre ele pe circuitul catalan, în 2006, anul în care și-a păstrat titlul, și în 2013, și 106 podiumuri – dintre care șapte la Montmelo.

„Principala noutate a acestui Mare Premiu este că voi fi ambasadorul Circuitului, ceva ce mă entuziasmează foarte tare. Este ceva despre care vorbim și plănuim din februarie, când am fost acolo să testez mașina din acest an. Am vorbit despre această posibilitate și am ținut-o mai mult sau mai puțin secretă până săptămâna aceasta, a Marelui Premiu.

Sunt entuziasmat pentru că acolo am simțit prima dată ‘Alonsomania’, când am văzut tribunele pline de albastru, cu steagurile Asturiei. Acolo am văzut prima dată, în 2005, acel potop de oameni venind la circuit, ceva ce începea să se vadă în 2003″, a comentat Alonso.