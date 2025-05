Lewis Hamilton, nemulţumit după Marele Premiu de la Monaco: "A fost mizerabil" - Antena Sport

„Cred că după ce am primit penalizarea de trei locuri şi am plecat de pe cinci, a fost decent, cel mai bun rezultat pe care l-aş fi putut obţine.

(Diferenţă de 51 de secunde faţă de Lando Norris) Se întâmplă. Eram cam în ţinutului nimănui. Am început cu o penalizare, am ajuns pe şapte, am fost în spatele a două monoposturi pentru un timp, după le-am depăşit şi am fost în ţinutului nimănui. Diferenţa a fost una mare şi nu mă mai întreceam cu nimeni.

Aveam nevoie de un Safety Car, dar nu a apărut, şi a fost totul direct de atunci”, a declarat Lewis Hamilton, conform formula1.com.

Charles Leclerc, promisiune pentru fanii Ferrari! Ce le-a transmis după Marele Premiu de la Monaco

Charles Leclerc este extrem de mulţumit după ce a obţinut locul secund în Marele Premiu de Formula 1 al statului Monaco. Pilotul a spus că nu se aştepta să termine pe locul secund, chiar dacă venea din postura de câştigător al cursei anul trecut, în 2024.