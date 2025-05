Novak Djokovic, debut perfect la Roland Garros 2025: "E emoţionant să fiu din nou pe acest teren" - Antena Sport

Novak Djokovic, cel mai titrat jucător din istoria tenisului masculin, atunci când vine vorba de turnee de Grand Slam, a debutat cu victorie la Roland Garros. La doar câteva zile după ce a cucerit titlul ATP cu numărul 100 al carierei, Novak Djokovic a început cu dreptul turneul de la Paris.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sârbul l-a întâlnit pe Mackenzie McDonald, pe care l-a învins cu 6-3, 6-3, 6-3, după o oră şi 58 de minute de joc.

Novak Djokovic a câştigat fără emoţii în primul tur de la Roland Garros 2025

Djokovic a ajuns astfel la 12 victorii la rând la Roland Garros. În 2023, el cucerea titlul, în timp ce anul trecut era nevoie să se retragă înaintea sferturilor de finală din cauza unei accidentări. Ultima înfrângere a sa la Paris a fost în sferturile de finală din 2022, atunci când a fost învins chiar de marele său rival, Rafael Nadal.

Djokovic a arătat foarte bine în meciul care a avut loc la numai trei zile de la succesul din finala de la Geneva, acolo unde l-a învins pe Hubert Hurkacz la capătul unui meci epic şi a obţinut titlul ATP cu numărul 100 al carierei.

„Este un sentiment grozav să fiu din nou aici la Roland Garros. Nu ştiu câte turnee de Grand Slam mai am în mine, dar mă bucur de fiecare moment. Anul trecut am câştigat Jocurile Olimpice aici şi este emoţionant să fiu din nou pe acest teren. Pot juca şi mai bine decât am făcut-o azi, dar a fost un prim tur solid”, a spus Novak Djokovic, la finalul partidei, citat de tennismajors.com.