Fernando Alonso, cu zâmbetul pe buze după incidentul care l-a trimis pe ultimul loc în cursa de sprint din China: "Mi-a plăcut" - Antena Sport

În cele din urmă, Alonso a avut pană și a ajuns pe ultimul loc. Spaniolul nu a fost însă dezamăgit de evenimentele care au avut loc în sprintul de la Shanghai și a recunoscut că a forțat prea mult pneurile. De altfel, dublul campion mondial a fost fair-play și a recunoscut că urma să fie depășit până la finalul cursei de piloții din spatele său, chiar dacă nu ar fi avut pană:

„Mi-a plăcut. După ce am ajuns pe locul al doilea la start, am crezut că o să cobor repede în clasament, dar am rămas acolo. Poate am cerut prea multe de la pneuri, în loc să îmi mențin ritmul. Acesta nu e ritmul meu. Am forțat și, până la urmă, nu am mai avut pneuri. A fost dificil să țin acel grup în spatele meu. Până la urmă, cred că m-ar fi depășit și aș fi terminat pe locul 7. Asta înseamnă 2 puncte, deci nu am pierdut prea mult”, a declarat Fernando Alonso, citat de marca.com.

Reclamă

De asemenea, el a comentat și incidentul cu Carlos Sainz, spunând că pilotul Ferrari nu i-a lăsat suficient de mult loc pe circuit, în virajul 9:

„I-am lăsat loc în virajul 8, tocmai ca să nu ne atingem, iar el nu a făcut același lucru în virajul 9 și ne-am atins. Până la urmă, eu am ieșit cel mai rău din asta, pentru că a trebuit să mă retrag”, a mai spus Alonso, care nu a rămas supărat pe conaționalul său.

De la ora 10:00 urmează calificările Marelui Premiu al Chinei, LIVE pe Antena 3 CNN și LIVE STREAM în AntenaPLAY, în timp ce cursa va avea loc duminică, de la ora 10:00.

Reclamă 4 / 0/3

Totul despre AntenaPLAY AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop. Ai sport in AntenaPLAY Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Recomandări

Cine va câştiga Liga Campionilor în acest sezon? Real Madrid Bayern Munchen PSG Borussia Dortmund Vezi rezultatele Loading ... Loading ...