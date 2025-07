Sebastian Vettel nu ia în calcul o revenire pe grila din Formula 1: "Este un vot în favoarea în celor tineri" - Antena Sport

“Nu am stat să mă gândesc care dintre piloţii consacraţi nu mai pilotează. Principalul lucru a fost că am am putut să pilotez”, a spus Vettel.

În vârstă de 38 de ani, Vettel s-a retras din Formula 1 la finalul anului 2022 spunând că a vrut să petreacă mai mult timp cu soţia sa Hanna şi cu cei trei copii. El a cochetat cu o posibilă revenire din când în când, dar nu a fost într-atât de serios asupra acestui lucru.

După încheierea carierei în Formula 1, Vettel s-a dedicat mare parte din timp proiectelor de sustenabilitate şi de mediu. El este de asemenea coproprietar al echipei de navigaţie Germany SailGP.