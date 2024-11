Fiul lui Michael Schumacher, interviu rar despre tatăl său. Dezvăluiri emoționante din intimitatea familiei: "Am fost nevoit!" - Antena Sport

Galerie (23) Fiul lui Michael Schumacher, interviu rar despre tatăl său Michael Schumacher şi Mick Schumacher / Colaj Profimediaimages Fiul lui Michael Schumacher, Mick Schumacher, a oferit un interviu rar despre tatăl său. În vârstă de 25 de ani, pilotul de rezervă al lui Mercedes a vorbit despre întreaga carieră din Formula 1 şi a oferit dezvăluiri din intimitatea familiei. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mick Schumacher a anunţat ce rol a avut septuplul campion mondial în cariera lui. Chiar dacă a debutat în „Marele Circ” după accidentul teribil suferit de Michael Schumcher, Mick a primit un ajutor uriaş de la tatăl său. Fiul lui Michael Schumacher, interviu rar despre tatăl său Într-un interviu cu Matt Whyman, apărut în cartea „Inside Mercedes F1”, Mick a oferit detalii despre copilăria pe care a avut-o şi influenţa lui Michael Schumacher. ”Am fost un copil nebun. Tot ce făcea tatăl meu, am făcut și eu. M-a sprijinit foarte mult și ne-am distrat, dar în acelaşi timp era competitiv. Odată, în timpul unei curse de karting, am frânat foarte târziu într-un viraj și am câștigat mult timp. Când i-am spus despre asta, a zis: ‘Da, dar ar trebui să faci asta la fiecare viraj’. De fiecare dată când simțea că nu iau lucrurile în serios, tata îmi spunea: ‘Mick, nu vrei mai bine să joci fotbal cu prietenii tăi? Așa nu ar trebui să facem toate astea’. Reclamă

Am insistat că vreau să fiu pilot de Formula 1 și și-a dat acordul: ‘Ok, atunci hai s-o facem cum trebuie’. Așa că am început cu mai multe curse de karting și am fost din ce în ce mai bun. Tatăl meu a fost foarte deschis cu mine și m-a lăsat să încerc orice, dar cursele mi-au plăcut cel mai mult”, a declarat Mick Schumacher, citat de thesun.co.uk.

Mick Schumacher a debutat în echipa Haas în Marele Premiu al Bahrainului din 2021. Se întâmpla la opt ani după accidentul suferit la schi de tatăl său, care a scris istorie în Formula 1.

„Am început să concurez în clasele de Formula 1 la un an după accident. Din acel moment, am fost nevoit să mă descurc pe cont propriu„, a transmis Mick.

Despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher se cunosc puţine detalii după accidentul suferit în Alpii francezi. Mick Schumacher ar putea pilota pentru Audi Sauber în 2025. Cursele de Formula 1 se văd LIVE VIDEO pe Antena şi în AntenaPLAY. Fiica lui Michael Schumacher s-a căsătorit la 27 de ani Fiica lui Michael Schumacher s-a căsătorit la 27 de ani (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS). Gina Schumacher a făcut nuntă cu Iain Bethke, cel cu care era de şapte ani într-o relaţie. Evenimentul de gală, de la finalul lunii septembrie, a avut loc la Mallorca, în vila cumpărată de familia fostului campion din Formula 1 de la Florentino Perez, preşedintele lui Real Madrid, cu 27 de milioane de lire sterline. Jurnaliştii de la BILD au dezvăluit că tatăl Ginei ar fi fost de faţă. Michael Schumacher este sub supraveghere medicală încă din 2013, când a suferit o accidentare horror la schi. Corinna Schumacher, soţia septuplului campion mondial, a făcut de atunci sacrificii uriaşe pentru a-l ajuta. Mai mult, a refuzat să ofere orice detalii despre starea de sănătate a acestuia. Nunta Ginei Schumacher a avut loc în condiţii speciale. Invitaţilor le-au fost confiscate telefoanele în momentul în care au intrat pe domeniul uriaş, de 15.000 de metri pătraţi. Nimeni nu a avut voie să facă fotografii. Printre invitaţi a fost fratele lui Michael Schumacher, Ralf Schumacher, cel care a venit cu partenerul său Etienne Bosquet-Cassagne.

