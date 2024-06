George Russell se aşteaptă ca Max Verstappen să ia o decizie-şoc în privinţa viitorului său: "Nu aș fi surprins dacă face asta" - Antena Sport

George Russell se aşteaptă ca Max Verstappen să ia o decizie-şoc în privinţa viitorului său. Pilotului celor de Mercedes nu îi displace ideea de a fi coechipier cu triplul campion mondial. Viitorul olandezului este sub semnul întrebării, mai ales după scandalul care a zguduit Red Bull la începutul acestui an.

Formula 1™ revine la finalul acestei săptămâni, cu Marele Premiu al Canadei. Cursa este duminică, de la ora 21:00, în direct pe Antena Stars şi în AntenaPLAY.

Toto Wolff nu s-a ferit să îşi exprime public dorinţa de a-l avea pe Max Verstappen la Mercedes, chiar dacă olandezul mai are contract cu Red Bull până în 2028. Chiar dacă Russell nu ar spune nu provocării de a fi coechipier cu Verstappen, pilotul englez se aşteaptă ca Verstappen să ia o pauză de un an în 2026, atunci când regulamentul din Formula 1 se va schimba radical, pentru a observa ce echipe se descurcă cel mai bine după schimbările care vor avea loc în 2026:

„Nu m-aş sfii să pilotez alături de Max. Am avut cea mai mare provocare când am venit la Mercedes, împotriva celui mai bun pilot din toate timpurile din punct de vedere statistic. Am avut rezultate bune împotriva lui, în calificări şi în curse.

Max îşi poate lua liber în 2026 pentru a vedea care este cea mai bună echipă. Nu aș fi deloc surprins dacă ar face asta. În 2026 va fi o loterie, aşa că nu ştim ce se va întâmpla.