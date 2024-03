Max Verstappen, după ce va pleca din pole position la MP al Arabiei Saudite: „O zi foarte bună”. Modificările făcute la mașină - Antena Sport

Reclamă

Olandezul s-a declarat mulțumit de monopostul său și spus că speră ca acesta să se comporte excelent și la cursa de sâmbătă seară.

„A fost o zi foarte bună. Am îmbunătățit mașina peste noapte, am atacat virajele cu viteză mare. Acesta este un circuit unde ai nevoie de încredere în mașină. Astăzi m-am simțit confortabil cu mașina. Am fost foarte fericit de cum am făcut tururile. A fost foarte bine, mașina s-a comportat excelent.

După cum am mai văzut, au fost curse nebune aici. Multă lume spune că e ușor, dar aici nu este cazul. Sper ca mașina să funcționeze excelent și mâine”, a spus Max Verstappen, după sesiunea de calificări.

În cadrul acestor sesiuni de calificări, Max Verstappen a stabilit un record de senzație. A încheiat sesiunea cu timpul de 1,27.472.

În cadrul acestor sesiuni de calificări, Max Verstappen a stabilit un record de senzație. A încheiat sesiunea cu timpul de 1,27.472.

Schimbare de ultim moment la Ferrari, înaintea Marelui Premiu al Arabiei Saudite A avut loc o schimbare de ultim moment la Ferrari, înaintea Marelui Premiu al Arabiei Saudite. Carlos Sainz se confruntă cu probleme medicale şi a fost înlocuit de Oliver Bearman, pilotul din Formula 2. Oliver Bearman îşi va face debutul în Formula 1. Pilotul de doar 18 ani a pilotat în academia celor de la Ferrari, iar în Formula 2, concurează pentru Prema Racing. În calificările pentru Marele Premiu de Formula 2, din Arabia Saudită, acesta a obţinut pole-position-ul.

„Oliver Bearman e gata să-şi facă debutul în Formula 1, şi va păşi în locul lui Carlos Sainz. Carlos a fost diagnosticat cu apendicită şi va avea nevoie de operaţie. Să te recuperezi repede, Carlos”, se arată în anunţul postat pe pagina oficială a Formulei 1, pe Instagram.

