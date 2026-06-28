Kimi Antonelli, după ce Russell a câştigat Marele Premiu al Austriei: “Trebuie să încetez să mai fac astfel de greșeli”

Britanicul George Russell (Mercedes) a câştigat, duminică, Marele Premiu al Austriei, a opta etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.

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Britanicul a profitat din plin de pole-position și a făcut o cursă bună, terminând în fața lui Max Verstappen și Kimi Antonelli, care au completat podiumul.

Kimi Antonelli ştie ce s-a greşit de Russell a reuşit să se impună.

“Am fost poate un pic prea îndrăzneț în primele tururi. Nu am pilotat foarte bine, am făcut prea multe greșeli. Pe primul stint am pierdut probabil trei sau patru secunde din cauza acestor greșeli. Apoi am trecut pe pneurile noi și ritmul a fost foarte bun, dar am ajuns la petrecere prea târziu.

Aș fi avut nevoie de încă două, tre tururi, dar felicitări lui George, un weekend foarte bun pentru Max. Eu trebuie să încetez să mai fac astfel de greșeli”, a declarat Antonelli.