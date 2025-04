Lewis Hamilton suprinde pe toată lumea! Pilotul Ferrari a numit cel mai talentat adversar. A câştigat o singură cursă în carieră - Antena Sport

Noul pilot al celor de la Ferrari, Lewis Hamilton surprinde pe toată lumea. Septuplul campion mondial din Formula 1 a numit cel mai talentat pilot împotriva căruia a concurat. Opţiunea britanicului este una care uimeşte având în vedere că a concurat împotriva unor nume mari precum Michael Schumacher, Sebastian Vettel sau Max Verstappen.

Lewis Hamilton spune că polonezul Robert Kubica e cel mai talentat pilot împotriva căruia a concurat. Asta deşi acesta are o singură victorie în Formula 1, în 2008.

Lewis Hamilton, nominalizare surpriză

Lewis Hamilton îl cunoaşte pe Robert Kubica din 1998, când erau concurenți în competițiile de karting. Polonezul a primit în 2013 premiul personalitatea anului. „îl cunosc pe Robert de cel mai mult timp, am început să concurăm unul împotriva celuilalt la karturi în 1998. Pentru mine, Robert este unul dintre cei mai talentați piloți împotriva cărora am concurat. De la început am văzut talentul pe care îl avea”, a mărturisit Lewis Hamilton, conform Sport Bible.

Kubica a debutat în Formula 1 cu un an înaintea lui Hamilton. A luat startul în 99 de curse şi a prins podiumul de 12 ori. A câştigat o singură cursă, în 2008, pe când alerga pentru BMW Sauber.

Un accident petrecut în 2011, la raliul Ronde di Ally, i-a spulberat ocazia de a deveni unul dintre cei mai buni piloți din circuit. I-a fost amputat parțial antebrațul drept. „Cred că ceea ce este cu adevărat remarcabil este putera și determinarea de care a dat dovadă pntru a trece peste incidentul pe care l-a avut. Nu mulți oameni pot să vină din astfel de circumstanțe și să revină în sport și să performeze împotriva altora care nu au aceeași situație ca el”, a mai spus Hamilton.