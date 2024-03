Max Verstappen a surprins, după ce a obţinut pole-ul în MP al Bahrainului: "A fost puţin neaşteptat". Ce a spus Charles Leclerc - Antena Sport

Reclamă

„A fost distractiv, circuitul a avut multă aderenţă. În ultimele două zile, vântul ne-a dat bătăi de cap pentru a face un tur complet. Aşa a fost şi în calificări. Pentru a da totul în Q3 a fost puţin dificil. Bineînţeles, sunt foarte fericit să fiu în pole. Sincer să fiu, a fost puţin neaşteptat. Dar în calificări, monopostul s-a apropiat de noi şi am fost fericit cu el.

Am spus ieri că trebuie să găsim un echilibru, chiar dacă astăzi nu a fost posibil cu vântul. Din fericire, am mers în direcţia cea bună astăzi şi am mai făcut un pas în faţă.

Cursa cred că va fi echilibrată. Arătăm bine în curse, asta e cel mai important, dar vom vedea mâine. Sunt încrezător că vom avea o cursă bună”, a declarat Max Verstappen, după calificările din Bahrain.

Charles Leclerc, pilotul celor de la Ferrari, care va pleca de pe locul 2 în cursa de sâmbătă din Bahrain, a dezvăluit că italienii se află într-o poziţie mai bună decât anul trecut, dar aşteaptă să vadă cum vor evolua lucrurile în ritm de cursă:

„Sunt puţin dezamăgit. Am făcut nişte calificări bune. A fost un weekend un weekend dificil. Am încercat câteva lucruri în P2 şi P3. Din păcate, am pus două seturi de softuri azi, ceea ce a compromis puţin Q3. Dar au fost nişte calificări bune, suntem într-o poziţie mai bună faţă de acum un an, asta e bine. Acum trebuie să vedem cum o să fie ritmul de cursă de mâine.

Am încredere că am făcut un pas înainte, dar trebuie să aşteptăm să vedem cum o să fie mâine. Noi chiar credem că Red Bull încă este în faţă, în curse. Vom vedea”, a spus şi Charles Leclerc. Rezultatele calificărilor Marelui Premiu al Bahrainului Max Verstappen va pleca din pole-position în Marele Premiu al Bahrainului. Triplul campion mondial a fost cel mai rapid pilot în calificările Marelui Premiu al Bahrainului, care va fi sâmbătă, de la ora 17:00, în direct pe Antena 1 şi LIVE STREAM în AntenaPLAY. În spatele pilotului de la Red Bull, de pe locul al doilea, va pleca Charles Leclerc de la Ferrari. Din linia a doua vor pleca George Russell de la Mercedes şi Carlos Sainz de la Ferrari. Lewis Hamilton, septuplul campion mondial şi cel mai rapid pilot în a doua sesiune de antrenamente, a avut al nouălea timp în a treia sesiune de calificări a primului Mare Premiu de Formula 1™ din 2024. Sergio Perez, coechipierul lui Max Verstappen de la Red Bull, va pleca din linia a treia, alături de Fernando Alonso de la Aston Martin. Ce doi piloţi de la McLaren, Lando Norris şi Oscar Piastri, vor pleca din linia a patra, în timp ce Lewis Hamilton şi Nico Hulkenberg vor pleca de pe locurile 9, respectiv 10. Formula 1 2024, echipe şi piloţi • Mercedes: George Russell, Lewis Hamilton

• Alpine: Esteban Ocon, Pierre Gasly

• Haas F1 Team: Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg

• Red Bull Racing: Max Verstappen, Sergio Perez

• McLaren: Oscar Piastri, Lando Norris

• Aston Martin: Lance Stroll, Fernando Alonso

• RB Visa: Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda

• Ferrari: Charles Leclerc, Carlos Sainz

• Kick Sauber: Valtteri Bottas, Zhou Guanyu

29 februarie – 02 martie: Bahrain, Sakhir

7-9 martie: Arabia Saudită, Jeddah

22-24 martie: Australia, Melbourne

5-7 aprilie: Japonia, Suzuka

19-21 aprilie: China, Shanghai

3-5 mai: SUA, Miami

17-19 mai: Italia, Emilia-Romagna

24-26 mai: Monaco

7-9 iunie: Canada, Montreal

21-23 iunie: Spania, Barcelona

28-30 iunie: Austria, Spielberg

5-7 iulie: Marea Britanie, Silverstone

19-21 iulie: Ungaria, Hungaroring

26-28 iulie: Belgia, Spa-Francorchamps

23-25 august: Zandvoort, Olanda

30 august – 1 septembrie: Italia, Monza

13-15 septembrie: Azerbaidjan, Baku

20-22 septembrie: Singapore, Marina Bay

18-20 octombrie: SUA, Austin

25-27 octombrie: Mexic, Mexico City

1-3 noiembrie: Sao Paolo, Brazilia

21-23 noiembrie: SUA, Las Vegas

29 noiembrie – 1 decembrie: Qatar, Lusail

6-8 decembrie: Abu Dhabi, Yas Marina

