Max Verstappen a surprins după cursa perfectă din Qatar: "Maşina a fost mult mai bună în calificări". Ce mesaj a avut pentru echipă - Antena Sport

Max Verstappen a câştigat Marele Premiu din Qatar şi a noua victorie a sezonului 2024. Campionul mondial a plecat duminică de pe locul 2, în urma penalizării primite sâmbătă, după calificări. Olandezul obţinuse iniţial pole-ul, dar a fost retrogradat cu o poziţie pe grila de start.

Acest lucru nu a reprezentat însă o problemă pentru Max Verstappen, care a avut un start perfect şi l-a depăşit imediat pe George Russell.

Max Verstappen a dedicat victoria din Qatar echipei sale

Cursa de la Lusail a avut parte de trei Safety Car-uri, iar la al doilea restart, Verstappen a fost pus sub presiune. Cu toate acestea, olandezul şi-a păstrat calmul şi a reuşit să obţină victoria, declarând la final că echipa sa a meritat din plin acest succes pentru monopostul pe care i l-au pus la dispoziţie, chiar dacă a declarat că acesta s-a comportat mai bine în calificările de sâmbătă:

„A fost o cursă foarte bună! Ieri, în calificări, maşina a fost mult mai bună. Primul stint a fost unul incredibil de rapid. Şi pentru mine, şi pentru Lando. Anul acesta, pneurile au rezistat foarte bine. Sunt foarte fericit. A trecut ceva de când nu am mai fost atât de competitivi pe uscat într-o cursă, dar echipa merită această victorie.

(n.r. restartul după al doilea Safety Car) Pe pneurile dure, aderenţa este foarte mică. Pneurile erau reci, în spatele Safety Car-ului nu prea poţi să le încălzeşti şi pur şi simplu nu am avut aderenţă pe puntea spate. Am încercat să pun pedala la podea şi am pierdut controlul maşinii. După acel moment am ajuns fără probleme la finalul cursei, cu un ritm foarte bun, şi suntem foarte fericiţi.