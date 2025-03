Dan Şucu, lovitură pe piaţa transferurilor. Rapid l-a prezentat oficial pe noul jucător: "Abia aştep să joc în faţa fanilor" - Antena Sport

Drilon Hazrollaj are referinţe foarte bune, iar giuleştenii speră ca acesta să devină noul Albion Rrahmani, fostul atacant al Rapidului.

Acesta a semnat un contract valabil până în 2028, cu opţiune de prelungire pentru încă un an. Mijlocaşul kosovar va ajunge la Rapid în vară.

Presa din Kosovo i-a făcut portretul jucătorului care va ajunge la Rapid în vară. Principala sa calitate este simţul porţii, în condiţiile în care nu are eca mai bună viteză în bandă:

„Intră tot timpul cu mingea în centru și provoacă pagube adversarului cu un picior stâng foarte bun, driblează bine, însă nu are cea mai bună viteză pentru un jucător care evoluează în bandă. Are un caracter puternic și, ca orice tânăr, are momente când se crede Messi, adică el e cel mai bun.

Lasă, uneori, impresia asta. Dar are talent și rămâne de văzut dacă o să se impună în România, principala calitate fiind simțul porții foarte dezvoltat”, susţine presa din Kosovo, potrivit prosport.ro.