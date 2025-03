AEK - PAOK, duminică, 19:00, LIVE VIDEO. Derby pentru Răzvan Lucescu. OFI - Atromitos (16:30) şi Asteras - Aris (19:30) se joacă sâmbătă - Antena Sport

Meciurile OFI – Atromitos (16:30) şi Asteras – Aris (19:30) sunt în direct sâmbătă în AntenaPLAY şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro.

Spectacolul din Superliga Greciei va continua duminică, atunci când echipa antrenată de Răzvan Lucescu va disputa derby-ul cu AEK, de la ora 19:00, în play-off-ul Superligii Greciei. Partida AEK – PAOK va fi şi ea în direct în AntenaPLAY.

PAOK debutează în play-off-ul Superligii Greciei în derby-ul cu AEK

PAOK are parte de un meci „de infern” cu rivala AEK, la Atena, la debutul în play-off-ul din acest sezon al Superligii Greciei. Echipa lui Răzvan Lucescu e pe locul 4 în play-off, înainte de meciul cu AEK, cu 46 de puncte. AEK, aflată pe 2, are 53 de puncte, în timp ce liderul Olympiacos are 60 de puncte.

Campioana en-titre, PAOK, a avut un sezon mai slab până acum, pierzând sau încheind la egalitate toate derby-urile cu rivalele din campionat.

Chiar dacă rezultatele din acest sezon nu au fost cele aşteptate, presa din Grecia a scris că Răzvan Lucescu nu este în pericol să fie demis. Patronul Ivan Savvidis a transmis în repetate rânduri mesaje de susţinere pentru antrenorul român.