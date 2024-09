Max Verstappen, fericit cu locul 2, pe care l-a obţinut în calificările Marelui Premiu din Singapore: "A fost dur"! - Antena Sport

Turul meu nu a fost la fel de bun ca turul anterior, în care s-a arătat steagul roșu. Mașina s-a simțit foarte bine, atunci când e mașina ok te simți foarte bine și poți pilota cu încredere.

Am avut încredere că avem o mașină rapidă, nu a trebuit să forțez, este un sentiment foarte bun. Mașina se mișcă. Plătești un preț mare suprapilotând o mașină, am făcut ceea ce am avut de făcut”, a spus Lando Norris, după calificări.

Carlos Sainz a fost implicat într-un accident teribil în calificările Marelui Premiu de Formula 1 din Singapore! Pilotul lui Ferrari a ratat un viraj şi a intrat în parapet.

Din fericire, totul a fost în regulă cu Sainz. Desigur, imediat a fost steag roşu în calificările pentru Marele Premiu din Singapore.

Accidentul le-a creat mari dificultăţi piloţilor. Sainz nu a mai participat în restul de timp din Q3.

După accident, 8 piloţi au rămas fără timp în Q3. Comisarii de cursă au făcut treabă foarte bună pe parcursul steagului roşu, dar timpul scurt rămas pentru intrarea pe circuit i-a incomodat serios pe piloţi.

Lando Norris, care a fost cel mai rapid în antrenamente, a fost şi el nevoit să facă un tur în calificări în condiţii de presiune uriaşă, după accidentul lui Carlos Sainz. Norris a reuşit, cu toate acestea, să obţină pole-position-ul.