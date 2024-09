Cursa din Marele Premiu al Azerbaidjanului, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY (13:45)! Leclerc, în pole position - Antena Sport

Cursa din Marele Premiu al Azerbaidjanului, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY Charles Leclerc, în calificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului/ Profimedia Cursa din Marele Premiu al Azerbaidjanului va fi în direct pe Antena 1 și live stream în AntenaPLAY, duminică, de la ora 13:45. Charles Leclerc va pleca din pole position pentru a patra oară consecutiv la Baku. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Oscar Piastri s-a clasat pe locul secund în calificări. Coechipierul său, Lando Norris, a făcut un pas greșit în lupta pentru titlul mondial și a fost eliminat din Q1. Norris va pleca de pe locul 17 în cursă. Cursa din Marele Premiu al Azerbaidjanului, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY (13:45) Pe locul trei în calificări s-a clasat Carlos Sainz. Pilotul de la Ferrari a fost urmat de Sergio Perez și de George Russell. Pe locul șase s-a clasat Max Verstappen, liderul la zi din clasamentul piloților. Here’s the grid for the 2024 Azerbaijan Grand Prix! 🇦🇿#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/QIqBjrVLUh

— Formula 1 (@F1) September 14, 2024 Charles Leclerc țintește a doua victorie consecutivă din Formula 1, după ce în etapa precedentă a triumfat la Monza. Pilotul monegasc nu a reușit să triumfe în precedenții trei ani la Baku, atunci când a plecat din pole-position, anul trecut reușind să se claseze pe locul al treilea. Reclamă

Reclamă

Cursa din sezonul trecut a fost câștigată de Sergio Perez. Pe locul secund s-a clasat Max Verstappen.

Reacția lui Charles Leclerc, după ce a obținut pole-position-ul în Marele Premiu al Azerbaidjanului

Reacția lui Charles Leclerc, după ce a obținut pole-position-ul în Marele Premiu al Azerbaidjanului, nu a întârziat să apară. Pilotul de la Ferrari a declarat că circuitul de la Baku este unul dintre favoritele sale, ținând cont de faptul că va pleca primul în cursă pentru al patrulea an la rând.

„Este unul din circuitele mele preferate. Nu a fost un week-end ușor, mai ales din cauza acelui accident, din primul antrenament. În al doilea antrenament am avut o problemă cu piesele noi montate pe monopost și am pierdut jumătate de oră. Ritmul a fost întotdeauna, mai ales în Q3. Am încercat să stau cât mai departe de Perez. În ultimul tur am forțat puțin, mașina s-a simțit foarte bine, totul a fost ok. Este excepțional să fiu în pole-position. E cel mai bun scenariu la care puteam spera. Partea de pe care plecăm, 1 și 3, au mai multă aderență față de locul 2. Ar fi excepțional să câștigăm, dar va fi o cursă lungă. În trecut am fost foarte buni în calificări, dar anul acesta avem o mașină de cursă mai bună.

Reclamă

Trebuie să facem o treabă foarte bună mâine, așa cum am făcut-o și în Monza. Dar e o cursă nouă, plecăm de la 0, e o cursă lungă, cu multe probleme, printre care si degradarea pneurilor, avem alt tip de pneu față de Monza”, a declarat Charles Leclerc.

Reclamă