Lando Norris, prima reacție după ce a obținut pole-position-ul în calificările Marelui Premiu din Singapore - Antena Sport

Lando Norris, prima reacție după ce a obținut pole-position-ul în calificările Marelui Premiu din Singapore

Lando Norris a oferit prima reacție după ce a obținut pole-position-ul în calificările Marelui Premiu din Singapore. Pilotul de la McLaren nu s-a ferit de cuvinte, la interviul de la finalul calificărilor.

Lando Norris a făcut spectacol în calificări și a obținut prima poziție în grila de start, pentru marea cursă de duminică. Pe poziția a 2-a, în calificări, s-a clasat Max Verstappen, în timp ce a 3-a poziție a fost ocupată de Lewis Hamilton.

Lando Norris, prima reacție după ce a obținut pole-position-ul în calificările Marelui Premiu din Singapore

După calificări, Lando Norris a spus că este mulțumit de faptul că are la dispoziție o mașină rapidă. Acesta a transmis faptul că nu a avut nicio problemă legată de aceasta în timpul calificărilor și că este fericit pentru că a obținut pole-position-ul.

„A fost special în calificări, au fost curbe dificile. Ceilalți păreau mai rapizi și mi-a fost greu. Sunt fericit pentru pole, mai ales pentru că l-am obținut aici, în Singapore. Turul meu nu a fost la fel de bun ca turul anterior, în care s-a arătat steagul roșu. Mașina s-a simțit foarte bine, atunci când e mașina ok te simți foarte bine și poți pilota cu încredere.

Am avut încredere că avem o mașină rapidă, nu a trebuit să forțez, este un sentiment foarte bun. Mașina se mișcă. Plătești un preț mare suprapilotând o mașină, am făcut ceea ce am avut de făcut”, a spus Lando Norris, după calificări.

Decizia FIA după ce Lando Norris s-a plâns că Max Verstappen a încălcat regulamentul în Azerbaidjan

Decizia FIA după ce Lando Norris s-a plâns că Max Verstappen a încălcat regulamentul în Azerbaidjan a venit la scurt timp după victoria obţinută de Oscar Piastri, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Cursa s-a încheiat sub Safety Car Virtual, ceea ce înseamnă că piloţii nu pot depăşi nici măcar după ce trec linia de sosire. Max Verstappen, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg şi Esteban Ocon nu au respectat această regulă.

FIA a decis în cele din urmă să le acorde câte un avertisment celor patru piloţi, menţionând însă că vor fi penalizaţi drastic dacă acest lucru se va mai întâmpla. Printre cei care s-au plâns de Max Verstappen se numără şi Lando Norris. Britanicul a transmis echipei, prin radio, faptul că pilotul Red Bull nu respectă regula: „Max depăşeşte pe toată lumea. Încă e Safety Car Virtual, nu? Nu ştiu dacă mai contează sau nu, dar e Safety Car Virtual”, a spus Lando Norris, prin radio.

