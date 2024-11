Max Verstappen, prima reacţie după ce a câştigat Marele Premiu al Braziliei: "Sper că v-a plăcut!" - Antena Sport

Max Verstappen, prima reacţie după ce a câştigat Marele Premiu al Braziliei Max Verstappen/ Profimedia Max Verstappen a oferit prima reacţie, după ce a câştigat Marele Premiu al Braziliei. Pilotul de la Red Bull a obţinut primul succes într-o cursă mare din Formula 1, după o pauză de 133 de zile. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Cursa de la Interlagos a fost una de-a dreptul dramatică. Pe ploaie, patru piloţi şi-au distrus monoposturile, a fost arătat steagul negru, cât şi cel roşu, după impactul violent al lui Franco Colapinto. Cursa a fost în direct pe Antena 3 CNN şi live video în AntenaPLAY. Max Verstappen, prima reacţie după ce a câştigat Marele Premiu al Braziliei Plecat de pe locul 17, Max Verstappen a făcut o cursă de senzaţie în Brazilia, reuşind să „spargă gheaţa” şi să câştige pentru prima dată, după mai bine de patru luni. Concret, campionul mondial en-titre triumfase ultima dată în Marele Premiu al Spaniei, de la finalul lunii iunie. A fost una dintre cele mai mari reveniri, dintr-o cursă de Formula 1, din istorie. Kimi Raikkonen a reuşit, în 2005, să câştige Marele Premiu al Japoniei plecând de asemenea de pe locul al 17-lea în cursă. În 2018, şi Lewis Hamilton a reuşit o cursă de urmărire fantastică, în Germania. La momentul respectiv, campionul britanic a luat startul de pe locul al 14-lea, şi în cele din urmă a încheiat pe primul loc. Reclamă

La interviul acordat imediat după cursă, Max Verstappen a amintit şi de ghinionul din calificări, atunci când s-a arătat steagul roşu, chiar înainte de finalul Q2. Ambii piloţi de la Red Bull au fost eliminaţi, după a doua parte a calificărilor.

„Emoţiile mele au fost un roller-coaster. Am fost foarte ghinionişti cu acel steag roşu în calificări, am plecat de pe 17. Ştiam că va fi o cursă dificilă. Ne-am ferit de greşeli, am avut noroc, am profitat de oportunităţi. Să câştig aici, de pe asemenea poziţie, este incredibil.

Este foarte dificil de depăşit aici, şi cu asflatul nou. Ştiam că trebuie să încerc. Evident, e foarte uşor să blochezi frânele pe faţă, am încercat să echilibrez balanţa frânelor, dar e incredibil să depăşeşti.

(N.r. Ai făcut publicul să se ridice în picioare) Sper că le-a plăcut această cursă„, a spus Max Verstappen, după cursa din Brazilia. Max Verstappen s-a distanţat în clasamentul piloţilor După succesul de la Interlagos, Max Verstappen a devenit primul pilot din istoria Formulei 1 care câştigă cu plecări în cursă de pe zece locuri diferite. Concret, olandezul s-a impus în curse în care a plecat din pole-position, de pe locul secund, al treilea, al patrulea, al şaselea, al şaptelea, al nouălea, aş zecelea, al 14-lea şi acum, în Brazilia, de pe locul al 17-lea. Max Verstappen şi-a trecut în palmares cea de-a 62-a victorie a carierei, şi a opta din acest sezon. Podiumul în cursa din Brazilia a fost completat, în mod surprinzător, de Esteban Ocon şi de Pierre Gasly. Max Verstappen poate deveni campion mondial încă din cursa viitoare, de la Las Vegas. Lando Norris, marele rival al olandezului în lupta pentru titlul mondial, a plecat din pole-position în Brazilia, însă a încheiat cursa pe locul şase. În acest moment, înaintea ultimelor trei curse ale sezonului, Max Verstappen are un avans de 62 de puncte în fruntea clasamentului. La constructori, McLaren e lider, cu 593 de puncte, urmată de Ferrari, cu 557 de puncte, şi de Red Bull, cu 544 de puncte. Clasamentul piloţilor, după Marele Premiu al Braziliei: Max Verstappen – 393 puncte

Lando Norris – 331 puncte

Charles Leclerc – 307 puncte

Oscar Piastri – 262 de puncte

Carlos Sainz – 244 puncte Următorul Mare Premiu din Formula 1 va fi în Las Vegas, în perioada 21-23 noiembrie. Ulterior, Marele Premiu al Qatarului va fi în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie, când va avea loc şi cursă de sprint, iar sezonul se va încheia cu Marele Premiu de la Abu Dhabi, 6-8 decembrie.

